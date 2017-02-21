Глава МВД намерен лишить израильского гражданства "хайфского стрелка"

В понедельник, 20 февраля, министр внутренних дел Арье Дери обратился к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту за заключением, которое бы позволило начать процесс лишения гражданства в отношении 21-летнего Мухаммада Шинауи.

30 января жителю Хайфы Мухаммаду Шинауи было предъявлено обвинение в убийстве на почве национальной ненависти. Убийство было классифицировано как теракт.

3 января в районе Адар в Хайфе неизвестным был застрелен 48-летний житель Нешера Гай Кафри, работавший водителем в учебном заведении для детей с отставанием в развитии. А за несколько минут до этого в Нижнем городе был ранен раввин Иехиэль Илуз (по состоянию на 30 января, он остается в больнице).

4 января в Нижнем городе Хайфы спецназ полиции и пограничной полиции проводили спецоперацию, обследуя заброшенное здание, в котором мог находиться преступник. В здании были обнаружены признаки нахождения в нем людей. Но самому подозреваемому удалось скрыться.

На начальном этапе расследования следственные органы полагали, что речь идет об уголовном преступлении, однако позднее появились данные, свидетельствующие о том, что преступление могло быть совершено на почве национальной ненависти. К расследованию подключилась Общая служба безопасности (ШАБАК).

5 января Мухаммад Шинауи сдался правоохранительным органам. В сопровождении своего адвоката он явился в отделение полиции в Акко.

В ходе расследования выяснилось, что ненависть к евреям зародилась у Шинауи во время Второй ливанской войны и усиливалась с годами. Решение совершить теракт он принял после того, как подруга назвала его "сионистом" и "любителем евреев". Он приобрел самодельный пистолет-пулемет и спрятал его в доме с ведома младшего брата. Прокуратура отмечает, что брат не знал о намерении Мухаммада совершить теракт.

Утром 3 января обвиняемый забрал оружие из тайника, спрятал его в сумку и поехал на улицу А-Ацмаут, чтобы выбрать жертву. Первым, кого он увидел, был раввин Иехиель Илуз. Не вынимая оружия из сумки, террорист совершил несколько выстрелов, которыми раввин был тяжело ранен. Скрываясь с места преступления, Шинауи несколько раз выстрелил в сторону прохожей, но промахнулся. Он остановил такси и поехал в район Халиса. Там он увидел Гая Кафри и застрелил его несколькими выстрелами. После этого обвиняемый скрылся. На холмистой местности неподалеку от дома он выбросил сумку с оружием.

После этого при помощи двух друзей – Ихаба Юсуфа и Халида Абу Клэйба – убийца на протяжении нескольких часов скрывался в Хайфе. Один из друзей снабдил его холодным оружием. Юсуфу и Абу Клэйбу предъявлены обвинения в соучастии в убийстве.

Ночь после убийства террорист провел в мечети в квартале Халиса, а затем отправился в Иерусалим. Там он помолился в мечети возле Шхемских ворот, доехал до Тель-Авива, а оттуда вернулся в Хайфу. Через день он явился в дом своего дяди, откуда отправился в полицию и сдался властям.

В обвинительном заключении Мухаммаду Шинауи инкриминируются предумышленное убийство по террористическим мотивам, покушение на убийство, а также использование оружия в целях совершения терактов, незаконное хранение оружия и другие правонарушения.

Сообщники террориста обвиняются в предоставлении средств для совершения теракта, создании помех ходу следствия и дополнительных преступлениях. Одновременно с подачей обвинительного заключения прокуратура попросила продлить срок содержания обвиняемых под стражей до окончания суда.





