Насилие в доме престарелых в Хайфе: минздрав намерен временно закрыть учреждение

Министерство здравоохранения намерено издать распоряжение о временном закрытии дома престарелых "Неот Кипат а-Захав", сотрудники которого подозреваются в издевательстве над пожилыми людьми, сообщила радиостанция "Решет Бет".

Вместе с тем, к настоящему моменту неизвестно куда переведут постояльцев заведения в том случае, если оно будет закрыто.

Генеральный директор министерства Моше Бар Симан-Тов заявил, что в настоящий момент издано распоряжение о прекращении приема новых жителей. Руководство минздрава объявило также о намерении уволить все руководство учреждения, в том числе заведующего Ави Рудермана.

Как сообщалось ранее, мировой суд Хайфы продлил на три дня срок задержания четырех санитаров, работавших в "Неот Кипат а-Захав". Портал Ynet и газета "Исраэль а-Йом" публикуют имена задержанных. 67-летняя старшая медсестра, работавшая в доме престарелых, помещена под домашний арест.

Ynet сообщает, что полиция продолжает расследование и намерена проверить обстоятельства смерти одной женщины, находившейся в доме престарелых.

В субботу, 18 февраля, Второй канал ИТВ опубликовал материал о подозрениях в отношении работников дома престарелых "Неот Кипат а-Захав" в Хайфе.

Согласно опубликованной информации, пожилые люди подвергались в стенах учреждения физическому и психологическому насилию, унижениям и угрозам со стороны персонала. Издевательства, которые, как предполагается, носили систематический характер, были зафиксированы камерой тайного наблюдения, установленной сотрудником дома престарелых в комнате одного из жильцов.

А., ранее работавший в "Неот Кипат а-Захав" санитаром, рассказал, что речь идет о систематических издевательствах, продолжавшихся много лет. По словам А., он оставил это место работы через несколько месяцев из-за происходившего там.

Вечером 18 февраля у здания дома престарелых прошла демонстрация жителей окрестных районов, протестовавших против издевательств над пожилыми людьми.





