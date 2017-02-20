Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Синая

Утром в понедельник, 20 февраля, две ракеты, выпущенные с территории Синайского полуострова, разорвались в региональном совете Эшколь, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. В этом инциденте никто не пострадал и не был причинен ущерб. Согласно опубликованной информации, ракеты разорвались на открытой местности.

Военные источники подтвердили сообщения жителей регионального совета Эшколь, что предупредительный сигнал "Цева адом" не сработал.

По словам военных, это произошло, так как ракеты упали на открытой местности.

Накануне информационное агентство, ассоциированное с "Исламским государством" сообщало, что в ночь на 19 февраля беспилотник Армии обороны Израиля нанес удар по ракетному расчету на севере Синайского полуострова.

В сообщении, которое пересказывает "Маарив", говорится, что ракетой, выпущенной с израильского БПЛА, были уничтожены четверо боевиков террористической группировки салафитского толка "Вилайят Синай", считающейся отделением "Исламского государства" на Синайском полуострове.

"Пресс-служба ИГ" утверждает, что погибшие боевики удостоились чести стать "шахидами".

Удар был нанесен в момент подготовки к запуску ракеты в сторону Эйлата.

Ни министерство обороны Египта, ни пресс-служба ЦАХАЛа эту информацию не комментируют.

Ракетные обстрелы Эйлата. Обратная хронология

8 февраля 2017 года. Четыре ракеты были выпущены в сторону Эйлата с Синайского полуострова. Три из них сбиты системой ПРО "Железный купол". Остальные упали на открытой местности. Никто не пострадал.

24 июля 2014 года. Попытка ракетного обстрела Эйлата из Синая. Ракета сбита системой ПРО "Железный купол".

15 июля 2014 года, накануне ожидаемого объявления о прекращении огня в секторе Газы после недели проведения операции "Нерушимая скала", террористы обстреляли Эйлат. На территории города взорвались три ракеты. Легкие ранения получили два человека.

31 января 2014 года Эйлат был обстрелян с Синайского полуострова. Ракета, выпущенная по городу, была сбита батареей противоракетной обороны "Железный купол". Ответственность за обстрел взяла на себя террористическая организация "Ансар Байт аль-Макдас".

20 января 2014 года Эйлат подвергся ракетному обстрелу. Две ракеты разорвались в окрестностях города, не причинив ущерба.

В 2013 году было зафиксировано три обстрела: августе, июле и апреле. В апреле впервые в истории обстрелов этого города сработал сигнал "Цева Адом". Но многие жители и гости Эйлата, не привыкшие к таким предупреждениям об обстреле, никак на сирену не отреагировали.

В течение 2012-го года были зафиксированы три попытки ракетных обстрелов Эйлата: в апреле, в июне и в августе. В результате прошлогодних обстрелов никто не пострадал и не был причинен ущерб.

В августе 2010 года Эйлат подвергался обстрелу ракетами "град". Две ракеты упали тогда в Эйлатский залив, одна разорвалась на открытой местности в Эйлате, еще две – в Акабе (Иордания), где в результате взрыва 6 человек получили ранения. Тогда представители египетских сил безопасности заявляли, что обстрел произвели с Синайского полуострова боевики палестинской террористической организации ХАМАС.

Ранее Эйлат обстреливали также ракетами в апреле 2010-го, тогда никто не пострадал.

19 августа 2005 года террористы обстреляли ракетами два американских военных корабля, стоявших в порту Акабы, но промахнулись: одна из ракет упала возле Эйлатского аэропорта, легко ранив таксиста, другая разорвалась в иорданском военном госпитале, в результате чего погиб один военнослужащий. Ответственность за тот теракт брала на себя группировка "Бригады Абдаллы Аззама", связанная с "Аль-Каидой". Исполнители теракта были приговорены в Иордании к смертной казни.





