СМИ о "деле 4000": чете Нетаниягу придется снова давать показания в качестве подозреваемых

Разрешенная к публикации информация об арестах по "делу 4000", в рамках которого расследуются подозрения о помощи компании "Безек" и порталу Walla в обмен на положительное освещение деятельности премьер-министра Биньямина Нетаниягу, стала во вторник, 20 февраля, главной темой всех израильских СМИ.

При этом на текущий момент все основные печатные издания, включая газеты "Гаарец", "Маарив", "Исраэль а-Йом" и "Едиот Ахронот", публикуют практически идентичную информацию о подозрениях и уликах, касающихся близкого окружения главы правительства, включая его супругу Сару, однако воздерживаются от прямых обвинений в адрес самого премьер-министра.

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Напомним, что вечером в понедельник, 19 февраля, были разрешены к публикации имена задержанных по подозрению в причастности к коррупционному скандалу в телефонной компании "Безек".

Среди задержанных по данному делу, получившему в СМИ название "дело 4000", владелец "Безека" Шауль Алович, его супруга Ирис и сын Ор, гендиректор компании Стелла Хендлер, гендиректор министерства связи Шломо Фильбер. Ранее их уже задерживали в ходе расследования о коррупции в "Безеке" и в министерстве связи, проводившегося Управлением ценных бумаг.

Впервые в рамках этого дела, к которому теперь была привлечена полиция (управление по борьбе с коррупцией ЛАХАВ 433), был задержан бывший советник Биньямина Нетаниягу Нир Хефец.

Также были изданы указы об аресте банковских счетов и другого имущества задержанных.

Вызваны для дачи показаний бывший гендиректор министерства главы правительства Харэль Локер, бывший глава канцелярии премьер-министра Давид Шаран, бывший главный редактор портала Walla Инон Магаль и генеральный директор портала Walla Илан Йешуа.

По оценкам экспертов, в ближайшее время полиция вызовет для дачи показаний в качестве подозреваемых премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его супругу Сару Нетаниягу.

Одним из вопросов, которые поднимают журналисты "Гаарец", является тема координации допросов главы правительства и его супруги. В ходе расследования дел 1000 и 2000 юридический советник правительства Авихай Мандельблит не дал полиции возможности допросить супругов параллельно, что привело к спекуляциям по поводу возможности согласования показаний.





