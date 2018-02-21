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В Израиле

На подземной парковке в Иерусалиме взорвался газ

время публикации: 20 февраля 2018 г., 13:47 | последнее обновление: 20 февраля 2018 г., 15:50 блог версия для печати фото
На месте происшествия в Иерусалиме. 20 февраля 2018 года
На месте происшествия в Иерусалиме. 20 февраля 2018 года
На месте происшествия в Иерусалиме. 20 февраля 2018 года
ВСЕ ФОТО

Во вторник, 20 февраля, в результате утечки газа произошел взрыв на подземной парковке под жилым домом на улице Дан в Иерусалиме.

Из-за взрыва обрушилась часть потолка подземной стоянки. Также были повреждены несколько квартир.

В результате инцидента погиб 40-летний рабочий, находившийся на парковке в момент взрыва. После того, как мужчина был извлечен из-под завалов, парамедики констатировали его смерть. Еще два человека, мужчина и женщина 60 лет, получили легкие травмы. Они доставлены в больницу "Адаса" (Эйн-Керем).

На месте происшествия работают десять бригад пожарных и спасателей. Там также побывал мэр Иерусалима Нир Баркат.

В настоящее время проводится осмотр здания, чтобы убедиться, что в нем не осталось людей, которые не могут выбраться.

Полиция начала расследование обстоятельств случившегося. По сообщению радиостанции "Кан Бет", полиция задержала для допроса газового техника, который находился в здании. В настоящее время проверяют, причастен ли он к инциденту.

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