Нетаниягу предложил "провести" в Кнессет кандидата от "Байт Иегуди" и отдать правым два "весомых" портфеля

В среду, 20 февраля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с главой партии "Байт Иегуди" Рафи Перецом, а также депутатами Нисаном Сломянски и Моти Йогевом.

Эта встреча состоялась на фоне соглашения между "Байт Иегуди" и "Оцма Иегудит". Это соглашение вызвало резкую критику в "Байт Иегуди". В 19:00 начнется заседание ЦК партии, и в настоящий момент неизвестно, удастся ли утвердить соглашение с "Оцма Иегудит". Наиболее острым противником объединения является кандидат в Кнессет Ифат Эрлих.

В ходе встречи Нетаниягу и лидеров национально-религиозной партии было согласовано, что "Ликуд" забронирует в своем списке 28 место для кандидата от "Байт Иегуди". После выборов ему будет предоставлена возможность отколоться и вернуться в свою партию. По условиям соглашения, это не может быть член "Оцма Иегудит".

Помимо этого, "Ликуд" обязался предоставить объединенному списку два "весомых и равнозначных" министерских портфеля. В "Байт Иегуди" утверждают, что речь идет о портфелях министров просвещения и строительства. В "Ликуде", в свою очередь, утверждают, что речь не шла о конкретных портфелях.

Согласована также, что в коалиционных соглашениях будет записано, что правительство обязуется принять полную версию, так называемого "норвежского закона", который обязует министров подавать в отставку из Кнессета, что предоставит возможность дополнительным кандидатам войти в парламент.

Напомним, что в рамках соглашения между "Байт Иегуди" и "Оцма Иегудит", партия Михаэля Бен-Ари получит пятое и восьмое места в списке. Глава "Оцма Иегудит" пояснил, что речь идет о "техническом блоке". По словам Бен-Ари, после выборов будет подана согласованная просьба в организационную комиссию Кнессета о разделе на фракции "Байт Иегуди" и "Оцма Иегудит".

В настоящий момент неизвестно, присоединится ли к общему списку Эли Ишай, возглавляющий партию "Яхад".

"Я благодарю представителей "Байт Иегуди" и "Ихуд Леуми" за то, что они проявили ответственность по отношению к Эрец-Исраэль и объединили все силы для того, чтобы избежать возможной потери правых голосов", - сказал Биньямин Нетаниягу.