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В Израиле

Под давлением Нетаниягу правые партии объединяются в единый список

время публикации: 12:02 | последнее обновление: 12:58 блог версия для печати фото
Рафи Перец
Эли Ишай
Бецалель Смотрич
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Утром в среду, 20 февраля, партия "Оцма Иегудит" опубликовала заявление, в котором сообщила, что принимает предложение "Байт Иегуди" по формированию совместного списка.

В рамках этого соглашения, "Оцма Иегудит" получит пятое и восьмое места в объединенном списке. Пятое место займет глава партии Михаэль Бен-Ари.

Соглашение было подписано на фоне давления со стороны премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который вел многочисленные беседы с раввинами и политическими деятелями религиозного сионизма, убеждая их пойти на объединение.

Как сообщает издание "Макор ришон", Нетаниягу обещал предоставить объединенному списку два портфеля в будущем правительстве. В окружении Нетаниягу не комментируют эту информацию. Нетаниягу мотивировал свои призыву к объединению партий правого фланга опасением, согласно которому провал нескольких мелких партий приведет к потере тысяч голосов. "Результатом может стать поражение правого лагеря и создание левого правительства во главе с Ганцем", - несколько раз заявлял Нетаниягу.

В правых кругах опасаются повтора ситуации, имевшей место в ходе двух предыдущих предвыборных кампаний, когда Нетаниягу выступал с нападками на правые партии, чтобы избежать утечки голосов. Накануне глава правительства опубликовал заявление, согласно которому в случае создания объединенного списка, он воздержится от нападок на своих правых партнеров по возможной коалиции.

Отметим, что соглашение вызывает резкое недовольство в "Байт Иегуди". В партии изначально царили разногласия по поводу союза с "Оцма Иегудит". Моти Йогев, занимающий второе место в предвыборном списке партии, является наиболее острым противником этого соглашения. Оно будет вынесено на голосование ЦК "Байт Иегуди". Ожидается, что голосование состоится вечером 20 февраля.

В партии "Ихуд Леуми", соглашение, с которой "Байт Иегуди" подписал 14 февраля заявляют, что если Рафи Перецу не удастся убедить своих товарищей по партии поддержать договор с "Оцма Иегудит", Смотрич и его сторонники объединятся с "Оцма Иегудит".

В 12:00 начинается встреча лидеров "Байт Иегуди" Рафи Переца и Моти Йогева с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Одновременно продолжаются переговоры с партией "Яхад" во главе с Эли Ишаем о ее возможном присоединении к общему списку. СМИ сообщали, что есть прогресс на переговорах, и ожидается, что Эли Ишай займет шестое место. В окружении Эли Ишая не комментируют эту информацию.



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Партии "Байт Иегуди" и "Ихуд Леуми" пойдут на выборы в Кнессет единым списком





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