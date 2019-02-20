Через две недели США закроют генконсульство в Иерусалиме

Генеральное консульство США в Иерусалиме, обслуживающее арабских жителей города, в марте 2019 года будет объединено с американским посольством в Израиле. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя американской администрации.

О том, что две дипломатические миссии объединятся, в октябре 2018 года объявил государственный секретарь США Майк Помпео. Но тогда не говорилось о конкретной дате. Теперь же источник сообщил, что объединение произойдет 4 или 5 марта.

Комментируя в свое время заявление Помпео, генеральный секретарь исполкома ООП Саиб Арикат заявил, что оно свидетельствует о приверженности администрации Трампа идее "Великого Израиля" и отказе от принципа "Два государства для двух народов".

Пресс-секретарь председателя Палестинской администрации Набиль Абу Рудейна сообщил 19 февраля, что с точки зрения ПА, конкретная дата ничего не меняет. "Мы разорвали политические контакты с США. Ситуация не изменится, пока американцы не пересмотрят позицию по Иерусалиму и беженцам", - сказал он.

Напомним: после парламентских выборов в Израиле, которые состоятся 9 апреля, администрация США намерена опубликовать свой план палестино-израильского урегулирования, получивший название "сделка века". Об этом сообщил около месяца назад государственный секретарь США Майк Помпео.

"Мы не собираемся давить на стороны. Палестинцам и израильтянам нужно будет самим прийти с соглашению. Но мы считаем, что фундамент уже заложен, и после выборов придет время конструктивного диалога", - сказал он, добавив, что администрация начала знакомить с планом государства региона.

Как сообщала еще в январе 2018 года ливанская газета "Ад-Дийяр", инициатива предусматривает передачу палестинцам 90% Западного берега. Столицей палестинского государства станут арабские районы Восточного Иерусалима. Палестинцы смогут не признавать Израиль еврейским государством, но им придется отказаться от права беженцев на возвращение.





