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В Израиле

Через две недели США закроют генконсульство в Иерусалиме

время публикации: 09:16 | последнее обновление: 10:31 блог версия для печати фото
Консульство США в Иерусалиме
Указатель на посольство США в Иерусалиме
Открытие посольства США в Иерусалиме, май 2018 года

Генеральное консульство США в Иерусалиме, обслуживающее арабских жителей города, в марте 2019 года будет объединено с американским посольством в Израиле. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя американской администрации.

О том, что две дипломатические миссии объединятся, в октябре 2018 года объявил государственный секретарь США Майк Помпео. Но тогда не говорилось о конкретной дате. Теперь же источник сообщил, что объединение произойдет 4 или 5 марта.

Комментируя в свое время заявление Помпео, генеральный секретарь исполкома ООП Саиб Арикат заявил, что оно свидетельствует о приверженности администрации Трампа идее "Великого Израиля" и отказе от принципа "Два государства для двух народов".

Пресс-секретарь председателя Палестинской администрации Набиль Абу Рудейна сообщил 19 февраля, что с точки зрения ПА, конкретная дата ничего не меняет. "Мы разорвали политические контакты с США. Ситуация не изменится, пока американцы не пересмотрят позицию по Иерусалиму и беженцам", - сказал он.

Напомним: после парламентских выборов в Израиле, которые состоятся 9 апреля, администрация США намерена опубликовать свой план палестино-израильского урегулирования, получивший название "сделка века". Об этом сообщил около месяца назад государственный секретарь США Майк Помпео.

"Мы не собираемся давить на стороны. Палестинцам и израильтянам нужно будет самим прийти с соглашению. Но мы считаем, что фундамент уже заложен, и после выборов придет время конструктивного диалога", - сказал он, добавив, что администрация начала знакомить с планом государства региона.

Как сообщала еще в январе 2018 года ливанская газета "Ад-Дийяр", инициатива предусматривает передачу палестинцам 90% Западного берега. Столицей палестинского государства станут арабские районы Восточного Иерусалима. Палестинцы смогут не признавать Израиль еврейским государством, но им придется отказаться от права беженцев на возвращение.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 февраля 2019 г.
СМИ: ПА и Иордания против "сделки века", создан совет по управлению святым Иерусалимом
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 января 2019 г.
Walla: "план Трампа" будет опубликован в конце апреля
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 января 2019 г.
"Аль-Хайят": Либерман раскрыл палестинцам детали "сделки века". Комментарий лидера НДИ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 декабря 2018 г.
Дахлан предлагает создать единое палестино-израильское государство





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