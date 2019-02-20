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В Израиле

Хаос на железных дорогах: 36 машинистов не явились на работу "по состоянию здоровья"

время публикации: 09:38 | последнее обновление: 10:30 блог версия для печати фото
Хаос на железных дорогах: 30 машинистов не явились на работу "по состоянию здоровья"
Хаос на железных дорогах: 30 машинистов не явились на работу "по состоянию здоровья"
Хаос на железных дорогах: 30 машинистов не явились на работу "по состоянию здоровья"

Сразу 36 машинистов Израильской железнодорожной компании не явились утром в среду, 20 февраля, на работу, уведомив начальство "о проблемах со здоровьем".

В результате компания была вынуждена отменить часть поездов из-за нехватки персонала.

В частности, на текущий момент отменено движение на ветке Кармиэль-Хоф а-Кармель и на ветке Иерусалим-аэропорт Бен-Гурион.

Был отменен утренний поезд из Бейт-Шеана. Утренние поезда из Бейт-Шемеша и из Нетании начали движение, соответственно, из Рамле и из Герцлии, а не с конечных станций. Поезд из Ашкелона в Хайфу дошел только до станции Тель-Авив-Савидор.

В общей сложности, если "заболевшие" машинисты не выйдут на работу, будут отменены не менее 24 рейсов.

Судя по всему, причиной "эпидемии" стала просьба руководства компании к машинистам увеличить длительность рабочей смены с 3 часов 29 минут до 3 часов 55 минут в рамках процесса реорганизации компании и повышения эффективности ее работы. Следует отметить, что трудовое соглашение предусматривает шестичасовую рабочую смену, а просьба руководства компании касалась только периода до окончания 2019 года.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 февраля 2019 г.
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