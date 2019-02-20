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В Израиле

Встреча Нетаниягу и Путина отложена на неопределенный срок

время публикации: 11:50 | последнее обновление: 12:05 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Владимир Путин
Отложена встреча Нетаниягу и Путина
Тамир Айман и Амикам Норкин

Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента России Владимира Путина отложена на неопределенный срок. Данную информацию редакции NEWSru.co.il подтвердили официальные источники в Иерусалиме.

По чьей инициативе отложена эта встреча, неизвестно.

В Москве это сообщение не комментируют. Отметим, что пресс-служба Кремля не анонсировала встречу Путина с Нетаниягу, но глава израильского правительства неоднократно говорил о переговорах с российским президентом, намеченных на 21 февраля.

Несколько дней назад сообщалось, что Нетаниягу планировал на встрече с Путиным обсудить ситуацию в Сирии, вопросы координации действий между российскими и израильскими военными, а также региональные проблемы.

5 февраля Нетаниягу заявлял по поводу предстоящих переговоров следующее: "21 февраля я снова лечу в Россию в продолжение нашей встречи с президентом Путиным в Париже несколько месяцев назад, и последовавших за этим дискуссий. Очень важно, чтобы мы продолжали предотвращать создание иранского военного плацдарма в Сирии. Во многих отношениях мы препятствуем этому процессу, но мы обязаны продолжать эти действия и не дать Ирану создать еще один фронт против нас прямо здесь, по ту сторону Голанских высот. Это основная тема, которую я буду обсуждать с президентом Путиным".

Ожидалось, что Нетаниягу прибудет на встречу с Путиным вместе с главой военной разведки (АМАН) Тамиром Айманом и командующим военно-воздушными силами ЦАХАЛа Амикамом Норкиным.

Израильский сайт Nziv со ссылкой на сирийский источник писал, что к встрече с Путиным подготовлена подробная карта, на которой указаны позиции иранских и проиранских сил в Сирии.

С сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе, Нетаниягу и Путин встречались 10 раз: в Москве, в Сочи, в Париже.

После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались только на полях парижской конференции (11 ноября), и эта встреча длилась всего 15 минут.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 февраля 2019 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 14 февраля 2019 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 февраля 2019 г.
Нетаниягу подтвердил, что вчера ЦАХАЛ нанес удар по целям в Сирии
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 февраля 2019 г.
Биньямин Нетаниягу и Владимир Путин встретятся в Москве 21 февраля





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