Предвыборные теледебаты: избиратели требуют, политики обсуждают

Глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц не исключает возможности теледебатов с премьер-министром, лидером "Ликуда" Биньямином Нетаниягу в последние дни предвыборной кампании, сообщил телеканал "Кан 11". Согласно опубликованной информации, в настоящий момент Ганц не заинтересован в теледебатах, однако общественное давление, а также требования СМИ могут привести к тому, что он изменит свое решение.

Накануне был опубликован опрос общественного мнения, проведенный институтом "Мидгам", из результатов которого следовало, что 60% израильтян поддерживают идею проведения теледебатов между Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем. Институт Direct Polls также провел опрос, из результатов которого следовало, что 95,4% избирателей, определяющих себя как правые, поддерживают идею проведения теледебатов. За теледебаты высказываются 35,5% левоцентристов и 39,7% тех, кто называют себя центристами.

19 февраля, выступая на предвыборном мероприятии в Акко, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Бени Ганц отказывается от теледебатов. Он не может справиться со стрессом в ходе телевизионного спора, как же он справится с давлением, с которым связано пребывание на посту премьер-министра? Я, тем не менее, вновь призываю Бени Ганца принять мое предложение. Граждане Израиля должны видеть, кого они выбирают. Каковы позиции каждого, как мы справляемся со стрессовыми ситуациями. Бени Ганц, приходите на теледебаты".

Депутат Кнессета Габи Ашкенази заявил, выступая в Тель-Авиве: "Мы не работаем у Нетаниягу. Мы приглашали его на дебаты перед апрельскими выборами и перед сентябрьскими. Что сейчас произошло? Назначена дата начала суда. Нетаниягу предпочитает говорить о теледебатах, а не о суде. Он должен готовиться к дебатам в суде".

Напомним, что ранее депутат Ахмад Тиби (Объединенный арабский список) предложил Нетаниягу провести теледебаты. "Если эти выборы действительно между Биби или Тиби – есть один человек, с которым Нетаниягу действительно должен проводить дебаты. Насколько я его знаю, он будет к этому готов. Давай, жду", – заявил Тиби.

Ранее с инициативой дебатов с премьер-министром выступил также глава НДИ Авигдор Либерман.

А вечером 19 февраля лидер "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир призвал главу "Ямина" Нафтали Беннета провести дебаты. "Он красиво говорит, способный человек, заработал много денег своим бизнесом, говорит, что все знает и все умеет. Ну, так давайте поговорим, давайте проведем дебаты", – заявил Бен Гвир. "Оцма Иегудит" в настоящий момент, по всем опросам, не проходит электоральный барьер, и Итамар Бен Гвир заинтересован в дебатах, чтобы таким способом побороться за голоса правых избирателей.

В последний раз теледебаты кандидатов на пост премьер-министра проходили в 1999 году при участии Биньямина Нетаниягу и Ицхака Мордехая. Перед выборами 2015 года состоялись дебаты при участии лидеров всех ведущих партий, баллотировавшихся в Кнессет. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава оппозиции Ицхак Герцог не приняли участия в дебатах.





