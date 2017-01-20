Гражданская администрация ЦАХАЛа отклонила арабские претензии на альтернативные участки для Амоны

Гражданская администрация ЦАХАЛа в Иудее и Самарии объявила вечером в четверг, 19 января, о завершении проверки статуса земельных участков, на которые планируется переселить семьи из форпоста Амона, сообщает портал NRG.

В результате проверки подтвердились претензии палестинских арабов только на один альтернативный участок. Остальные имущественные претензии были отклонены.

Земельные участки, на которые планируется перенести Амону, носят статус "имущества отсутствующих лиц" и управляются государственным попечителем. Претензии на владение участками были поданы группой палестинских арабов при поддержке леворадикальной организации "Еш Дин".

На оставшихся трех участках будет построено жилье для 40 семей, которые будут переселены из Амоны.