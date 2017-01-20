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В Израиле

Пограничники задержали арабских браконьеров, ловивших щеглов

время публикации: 16:48 | последнее обновление: 16:52 блог версия для печати фото
Щеглы, конфискованные у браконьеров
Снаряжение браконьеров

Сотрудники Пограничной полиции во время патрулирования заметили двух подозрительных человек в поле в районе Бейт-Узиэля и досмотрели их.

Оказалось, что речь идет о жителях Шхема, имевших разрешение на пребывание в пределах "зеленой черты". При досмотре их вещей пограничники нашли самодельную клетку, а в ней - двух живых щеглов, манок и снаряжение для ловли птиц.

Пограничники задержали обоих арабов для дальнейшего следствия. Птицы переданы сотрудникам Управления парков и заповедников, сообщила пресс-служба полиции.

Щеглы находятся под охраной закона, их ловля запрещена, но популярность этих певчих птиц велика, поэтому браконьеры продолжают ловить их.

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