Пограничники задержали арабских браконьеров, ловивших щеглов

Сотрудники Пограничной полиции во время патрулирования заметили двух подозрительных человек в поле в районе Бейт-Узиэля и досмотрели их.

Оказалось, что речь идет о жителях Шхема, имевших разрешение на пребывание в пределах "зеленой черты". При досмотре их вещей пограничники нашли самодельную клетку, а в ней - двух живых щеглов, манок и снаряжение для ловли птиц.

Пограничники задержали обоих арабов для дальнейшего следствия. Птицы переданы сотрудникам Управления парков и заповедников, сообщила пресс-служба полиции.

Щеглы находятся под охраной закона, их ловля запрещена, но популярность этих певчих птиц велика, поэтому браконьеры продолжают ловить их.