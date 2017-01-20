В Самарии арабы напали на четверых израильтян

Трое израильских солдат и еще один израильтянин столкнулись с группой враждебно настроенных палестинских арабов в районе деревни Кусра в Самарии и были вынуждены стрелять в воздух.

Радиостанция "Решет Бет" сообщила, что арабы бросали камни в израильтян, и те произвели предупредительные выстрелы в воздух. О пострадавших не сообщается. Израильтяне смогли покинуть место происшествия в сопровождении военных.

Армия изучает обстоятельства происшествия.

Ynet, вместе с тем, отмечает, что израильтян вывезли с места происшествия два палестинских араба, которые затем передали их прибывшим военным. По этим данным, трое солдат находились в увольнительной.