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В Израиле

В Самарии арабы напали на четверых израильтян

время публикации: 14:45 | последнее обновление: 14:46 блог версия для печати

Трое израильских солдат и еще один израильтянин столкнулись с группой враждебно настроенных палестинских арабов в районе деревни Кусра в Самарии и были вынуждены стрелять в воздух.

Радиостанция "Решет Бет" сообщила, что арабы бросали камни в израильтян, и те произвели предупредительные выстрелы в воздух. О пострадавших не сообщается. Израильтяне смогли покинуть место происшествия в сопровождении военных.

Армия изучает обстоятельства происшествия.

Ynet, вместе с тем, отмечает, что израильтян вывезли с места происшествия два палестинских араба, которые затем передали их прибывшим военным. По этим данным, трое солдат находились в увольнительной.

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Пятница, 20 января 2017 г.
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