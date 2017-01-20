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Герцог поблагодарил Обаму и пожелал удачи Трампу

время публикации: 15:48 | последнее обновление: 15:48 блог версия для печати фото
Герцог поблагодарил Обаму и пожелал удачи Трампу

Лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог, глава блока "Сионистский лагерь, опубликовал заявление по случаю инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

"Сегодня хочу сказать уходящему президенту США Бараку Обаме и его команде "спасибо" за восемь лет дружбы и поддержки, за честное стремление к миру, за вклад в усиление обороноспособности Израиля и за укрепление важнейшего стратегического союза между нашими странами. Убежден, что ваше выдающееся президентство будет еще долгие годы вдохновлять тех, кто верит в справедливость и стремится к миру", - заявил Герцог.

Дональду Трампу лидер оппозиции пожелал "удачного начала каденции на посту президента США и плодотворной работы в качестве лидера всего свободного мира. Мы убеждены, что вместе продолжим развивать и укреплять стратегическое партнерство между нашими странами и народами, основанное на глубокой общности ценностей и принципов, на приверженности демократии, равенству, свободе, стремлению к безопасности и к миру. Мы в Израиле надеемся во время вашего президентства добиться установления справедливого и прочного мира с палестинцами, основанного, прежде всего, на соблюдении принципов безопасности, на сотрудничестве с умеренными странами нашего региона, который претерпевает большие изменения. Ситуация в мире и в нашем регионе сложна и непроста, но я убежден, что действуя мудро, ответственно и упорно мы сможем справиться со стоящими перед нами задачами".

Перед выборами Дональд Трамп обещал улучшить американо-израильские отношения, перенести посольство США в Иерусалим и принять меры для урегулирования палестино-израильского конфликта.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 20 января 2017 г.
Вашингтон готовится к инаугурации Дональда Трампа
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 января 2017 г.
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