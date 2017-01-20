Полиция требует от семьи Якуба аль-Киана провести скромные похороны

Полицейские заявили, что выдадут тело Якуба аль-Киана семье только при условии проведения похорон в ночное время и с участием исключительно родственников первой степени.

Полицейские сообщили, что любая выдаче тела террориста осуществляется на таких условиях.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что семья возмутилась этим требованием и намеревается обратиться в Высший суд справедливости.

Напомним, что во время беспорядков в Умм аль-Хиране Якуб Муса Абу аль-Киан, 47 лет, учитель физкультуры в школе Хуры, на автомобиле задавил 34-летнего прапорщика спецподразделения полиции ЯСАМ Эреза Леви. Полицейские уничтожили террориста.