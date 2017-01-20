Опрос "Маарива": Яалон и Ашкенази не изменят соотношения между политическими блоками

Согласно опросу общественного мнения, проведенному компанией "Панелс Политикс" по заказу газеты "Маарив", если выборы состоятся сегодня, при любом раскладе соотношение между левым и правым политическими лагерями останется прежним.

Если партии пойдут на выборы в существующем формате, партия "Еш Атид" Яира Лапида наберет 26 мандатов, став крупнейшей партией Кнессета. "Ликуд" получит 23 мандата, "Байт Иегуди" и объединенный арабский список – по 13 мандатов, "Сионистский лагерь" – 9 мандатов, "Яадут а-Тора" – 8 мандатов, НДИ, ШАС, МЕРЕЦ и "Кулану" – по 7 мандатов.

Таким образом, у действующей коалиции будут 65 мандатов.

В случае если бывший начальник генерального штаба Габи Ашкенази возглавит "Сионистский лагерь", крупнейшей партией Кнессета станет "Ликуд" с 24 мандатами. "Еш Атид" получит 22 мандата, "Сионистский лагерь" – 15 мандатов, "Байт Иегуди" – 11 мандатов, НДИ – 8 мандатов, МЕРЕЦ и "Кулану" – по 6 мандатов. Таким образом, "Сионистский лагерь" усилится за счет "Еш Атид", МЕРЕЦ и "Кулану", однако у действующей коалиции останутся 64 мандата.

Если партию "Ликуд" возглавит действующий лидер "Байт Иегуди" Нафтали Беннет, "Ликуд" набирает 29 мандатов, "Еш Атид" – 27 мандатов, "Байт Иегуди" – 6 мандатов. У действующей коалиции по-прежнему остаются 64 мандата.

В случае если бывший министр обороны Моше Яалон создает свою партию, он может набрать 8 мандатов, которые отберет у "Сионистского лагеря" и "Еш Атид". Если же он пойдет на выборы вторым номером в "Еш Атид", партия Лапида набирает 30 мандатов при 23 мандатах у "Ликуда", однако все дополнительные мандаты получает от "Сионистского лагеря". В обоих случаях соотношение блоков не меняется.

Что касается популярности самих политиков, 57% респондентов считают, что подозрения против премьер-министра Биньямина Нетаниягу обоснованы, 28% уверены в его невиновности, 15% не имеют мнения по данному вопросу.

Если принимать в расчет Нетаниягу, 21% респондентов считают, что наиболее подходящей кандидатурой на пост премьер-министра является Яир Лапид, 12% поддерживают Нафтали Беннета, 7% - Гидона Саара и 6% - Моше Яалона.