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В Израиле

2-й Канал ИТВ: Милчен покупал драгоценности по просьбе Сары Нетаниягу

время публикации: 21:11 | последнее обновление: 21:12 блог версия для печати фото
Арнон Милчен и Биньямин Нетаниягу, 2005 год

Второй канал ИТВ заявил, что в 2004 году миллионер Арнон Милчен купил для Сары Нетаниягу дорогой браслет и цепочку, на общую сумму 8570 долларов. По версии журналистов, Сара Нетаниягу попросила сделать ей такой подарок.

Согласно этой информации, в августе 2004 года Биньямин Нетаниягу, занимавший пост министра финансов, сказал Милчену, что Сара Нетаниягу просит купить ей браслет и цепочку, и бизнесмен сделал этот подарок. Причем, по версии Второго канала, сначала Милчен купил только цепочку, но затем Нетаниягу попросил докупить и браслет.

Представители Нетаниягу заявили в ответ, что ничего подобного не было.

Газета "Гаарец" ранее сообщила, что Арнон Мильчен в полиции рассказал, будто супруги Нетаниягу требовали от него дорогие подарки.

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