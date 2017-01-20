2-й Канал ИТВ: Милчен покупал драгоценности по просьбе Сары Нетаниягу

Второй канал ИТВ заявил, что в 2004 году миллионер Арнон Милчен купил для Сары Нетаниягу дорогой браслет и цепочку, на общую сумму 8570 долларов. По версии журналистов, Сара Нетаниягу попросила сделать ей такой подарок.

Согласно этой информации, в августе 2004 года Биньямин Нетаниягу, занимавший пост министра финансов, сказал Милчену, что Сара Нетаниягу просит купить ей браслет и цепочку, и бизнесмен сделал этот подарок. Причем, по версии Второго канала, сначала Милчен купил только цепочку, но затем Нетаниягу попросил докупить и браслет.

Представители Нетаниягу заявили в ответ, что ничего подобного не было.

Газета "Гаарец" ранее сообщила, что Арнон Мильчен в полиции рассказал, будто супруги Нетаниягу требовали от него дорогие подарки.