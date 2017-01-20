20 января 2017 г.
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Прогноз погоды на 20 января: переменная облачность, утром без осадков, вечером местами моросящие дожди

время публикации: 05:54 | последнее обновление: 05:54 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 20 января: переменная облачность, утром без осадков, вечером местами моросящие дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 20 января, будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха без существенных изменений и соответствует среднесезонной. Вечером возможен моросящий дождь на севере и в прибрежных районах.

В Иерусалиме – 6-13 градусов, в Тель-Авиве – 11-18, в Хайфе – 12-16, в Эйлате – 11-21. В Беэр-Шеве – 8-18, в Мицпе-Рамоне – 6-13, на побережье Мертвого моря – 13-22, в Ашкелоне – 12-17, в Ариэле – 8-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-19, на Голанских высотах – 7-15.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В субботу температура немного понизится, возможен слабый дождь на севере. В воскресенье – без изменений. В понедельник ожидается повышение температуры и понижение влажности, сильный восточный ветер в горах на севере.

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Пятница, 20 января 2017 г.
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