20 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:52 Началось движение транспорта по новому участку шоссе Тель-Авив - Иерусалим
12:17 Полиция требует от семьи Якуба аль-Киана провести скромные похороны
11:09 Окружной суд оставил под стражей подозреваемых в нападении на полицейских
10:26 Forbes проведет в Израиле саммит лидеров моложе 30 лет
08:30 Мэр Иерусалима: "Обама сдался радикальному исламу"
08:12 Гражданская администрация ЦАХАЛа отклонила арабские претензии на альтернативные участки для Амоны
07:30 Опрос "Маарива": Яалон и Ашкенази не изменят соотношения между политическими блоками
05:54 Прогноз погоды на 20 января: переменная облачность, утром без осадков, вечером местами моросящие дожди
20:27 СМИ: прокуратура будет просить для Эльора Азарии от 3 до 5 лет тюрьмы
19:58 Вступил в силу закон о лишении пособий родителей камнеметателей
В Израиле

Началось движение транспорта по новому участку шоссе Тель-Авив - Иерусалим

время публикации: 12:52 | последнее обновление: 12:52 блог версия для печати фото
Началось движение транспорта по новому участку шоссе Тель-Авив - Иерусалим

Утром 20 января был открыт новый участок шоссе Тель-Авив - Иерусалим. Напомним, накануне вечером участок дороги между Латруном и Садами Сахарова был закрыт на время окончания работ.

Открывшийся участок под названием "Туннели Арэль" призван сократить время поездки из центра страны в столицу до 35 минут. Торжественная церемония открытия с участием премьер-министра и министра транспорта состоялась 19 января, но движение транспорта по туннелям началось лишь на следующий день.

Были построены параллельных два туннеля 850 метров длиной. На первом этапе на новом участке дороги открыты две полосы движения в каждую сторону, а через несколько месяцев полос станет три.

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац назвал реконструкцию шоссе Тель-Авив - Иерусалим одним из наиболее важных проектов минтранса на сегодняшний день.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 января 2017 г.
Состоялась церемония открытия туннелей Арэль в районе шоссе №1







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 20 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017