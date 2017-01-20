Началось движение транспорта по новому участку шоссе Тель-Авив - Иерусалим

Утром 20 января был открыт новый участок шоссе Тель-Авив - Иерусалим. Напомним, накануне вечером участок дороги между Латруном и Садами Сахарова был закрыт на время окончания работ.

Открывшийся участок под названием "Туннели Арэль" призван сократить время поездки из центра страны в столицу до 35 минут. Торжественная церемония открытия с участием премьер-министра и министра транспорта состоялась 19 января, но движение транспорта по туннелям началось лишь на следующий день.

Были построены параллельных два туннеля 850 метров длиной. На первом этапе на новом участке дороги открыты две полосы движения в каждую сторону, а через несколько месяцев полос станет три.

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац назвал реконструкцию шоссе Тель-Авив - Иерусалим одним из наиболее важных проектов минтранса на сегодняшний день.