Окружной суд оставил под стражей подозреваемых в нападении на полицейских

Окружной суд Беэр-Шевы удовлетворил апелляцию полицейских и оставил под стражей троих подозреваемых в причастности к беспорядкам в Умм аль-Хиране, сообщила радиостанция "Решет Бет".

Мировой суд ранее распорядился освободить участников беспорядков из-под стражи, чтобы не провоцировать новых волнений. Окружной судья раскритиковал это решение.

Задержанных подозревают в нападении на полицейских во время протестов против демонтажа незаконных построек в Умм аль-Хиране.

Напомним, что во время беспорядков в Умм аль-Хиране террорист на автомобиле задавил 34-летнего прапорщика спецподразделения полиции ЯСАМ Эреза Леви. Теракт совершил Якуб Муса Абу аль-Киан, 47 лет, учитель физкультуры в школе Хуры. Полицейские уничтожили террориста.