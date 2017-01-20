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В Израиле

Окружной суд оставил под стражей подозреваемых в нападении на полицейских

время публикации: 11:09 | последнее обновление: 11:09 блог версия для печати фото
Умм аль-Хиран, 18 января

Окружной суд Беэр-Шевы удовлетворил апелляцию полицейских и оставил под стражей троих подозреваемых в причастности к беспорядкам в Умм аль-Хиране, сообщила радиостанция "Решет Бет".

Мировой суд ранее распорядился освободить участников беспорядков из-под стражи, чтобы не провоцировать новых волнений. Окружной судья раскритиковал это решение.

Задержанных подозревают в нападении на полицейских во время протестов против демонтажа незаконных построек в Умм аль-Хиране.

Напомним, что во время беспорядков в Умм аль-Хиране террорист на автомобиле задавил 34-летнего прапорщика спецподразделения полиции ЯСАМ Эреза Леви. Теракт совершил Якуб Муса Абу аль-Киан, 47 лет, учитель физкультуры в школе Хуры. Полицейские уничтожили террориста.

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