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В Израиле

Мэр Иерусалима: "Обама сдался радикальному исламу"

время публикации: 08:30 | последнее обновление: 08:32 блог версия для печати фото
Мэр Иерусалима Нир Баркат

Мэр Иерусалима Нир Баркат распространил видеообращение к израильтянам с призывом поддержать вступающего в должность президента США Дональда Трампа. В ходе выступления он сказал, что Барак Обама "сдался иранцам и радикальному исламу".

Нир Бракат сказал, что Барак Обама требовал прекратить строительство в Иерусалиме, "сдался иранцам и радикальному исламу" и допустил, чтобы Совет безопасности ООН принял антиизраильскую резолюцию. В видеообращение были вставлены эпизоды выступлений уходящего американского президента, в том числе, его слова "нет никакого волшебства в словосочетании радикальный ислам".

Мэр добавил, что Дональд Трамп, напротив, предложил перенести посольство США в Иерусалим, и нового президента следует приветствовать, как друга. Он призвал всех подписать письмо с выражением поддержки Трампу.

На видеообращение обратили внимание ведущие американские газеты, в том числе, The Washington Post.

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