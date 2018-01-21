Дери: "Мои отношения с Либерманом окончены"

Министр внутренних дел и глава партии ШАС Арье Дери подверг резкой критике министра обороны и лидера НДИ Авигдора Либермана.

Поводом к нападкам стало демонстративное посещение Либерманом магазинов в Ашдоде, открытых в шаббат. "Мои отношения с Авигдором Либерманом кончены", – сказал Дери в беседах с приближенными на исходе шаббата. Дери добавил: "Либерман грубо растаптывает шаббат и переходит все границы. Даже Лапид-отец, один из величайших врагов религии, не позволял себе такого. Есть вещи, которые побеждают даже личную дружбу".

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20 января министр обороны Авигдор Либерман заявил, прибыв к ашдодскому торговому центру "Биг": "Ошибаются те, кто считает, что закон о порядке работы магазинов по шаббатам, ничего не меняет. Этот закон буквально расколол Ашдод на два лагеря".

Либерман также сообщил, что дал указание запретить главному сефардскому раввину Ицхаку Йосефу, раввину Цфата Шмуэлю Элиягу и раввину Шломо Авинеру принимать участие в каких-либо мероприятиях Армии обороны Израиля из-за их высказываний против призыва женщин в ЦАХАЛ.

В ответ раввин Шмуэль Элиягу заявил: "Либерман подстрекает и сознательно лжет. ЦАХАЛ – это не частная компания, принадлежащая Авигдору Либерману. Если Либерман не отменит свое распоряжение и не извинится, ему придется отвечать за распространяемую им ложь в судебных инстанциях".

Глава фракции ШАС Йоав Бен Цур также призвал Либермана отказаться от своего решения и извиниться. "Призывы к бойкотам раскалывают народ и являются опасными для израильского общества", - заявил он.





