Источники в ПА: ШАБАК вышел на ячейку Джарара, изучив записи камер наблюдения в районе Дженина

Установить личности боевиков, причастных к убийству раввина Разиэля Шеваха, и определить их местонахождение, израильские спецслужбы смогли благодаря сотрудничеству с палестинской превентивной службой безопасности, пишет израильский блогер, известный как "Абу Али" и считающийся признанным экспертом по террористическим организациям на Ближнем Востоке.

При этом "Абу Али" подчеркивает, что свой вывод он основывает исключительно на публикациях в открытых палестинских источниках, из которых следует, что палестинская служба безопасности обнаружила сгоревший автомобиль и связала этот факт с терактом, совершенным 9 января возле Хават-Гилад. 14 января израильские военные провели операцию, в ходе которой были конфискованы записи камер наблюдения в Буркине и окрестностях, установленные около входов в местные магазины и рядом с входом в супермаркет. Изучение этих записей позволило израильским спецслужбам составить список подозреваемых, считает "Абу Али".

Напомним, что в ночь на 18 января в районе Буркина и Дженина была проведена 15-часовая операция, в ходе которой был ликвидирован один из боевиков, двоюродный брат руководителя ячейки террористов Ахмад Исмаил Джарар. Сообщалось, что он был активистом "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС), и входил в ячейку, которой руководил Ахмад Насер Джарар, сын Касима Насера Джарара – лидера боевиков ХАМАСа в Дженине, ликвидированного в 2002 году.

Ахмад Насер Джарар успел скрыться примерно незадолго до того, как дом его родственника окружили израильские военные и бойцы спецназа пограничной полиции (ЯМАМ). Его розыски продолжаются.

"Абу Али" обращает внимание на информацию о том, что 22-летний Ахмад Насер Джарар ранее был активистом "Шабибы" – студенческого движения, поддерживаемого ФАТХом.

В ходе операции в Буркине и Дженине 18 января было задержано множество подозреваемых в связях с террористами (точное число задержанных неизвестно), на следующий день в деревне Аль-Ямун, неподалеку от Буркина, задержали еще четверых подозреваемых.

Военные разрушили три дома родственников террористов, причастных, по данным спецслужб, к убийству раввина Шеваха. Но среди руин не было найдено других тел, кроме тела Ахмада Исмаила Джарара, убитого в перестрелке с бойцами пограничного спецназа.

В ходе операции двое бойцов ЯМАМ получили ранения. Один из них был тяжело ранен, другой получил легкое ранение. Состояние тяжелораненого постепенно улучшается. СМИ сообщали, что боец, который был тяжело ранен, спас своего товарища.