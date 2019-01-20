"Историческая поездка": Нетаниягу отправился с визитом в Чад

В ночь на воскресенье, 20 января, премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетел с однодневным визитом в Чад.

Нетаниягу встретится с президентом Чада Идрисом Деби. Ожидается, что в ходе визита будет опубликована официальная декларация о восстановлении дипломатических отношений между двумя государствами.

Перед отлетом глава правительства заявил: "Я сейчас отправляюсь с историческим визитом в Чад. Могу вам сказать две вещи: во-первых, этот визит очень раздражает Иран и палестинцев, которые делали все, чтобы он не состоялся, а во-вторых, хочу, чтобы вы знали: будут визиты и в другие страны".

Нетаниягу отказался комментировать публикации о том, что юридический советник правительства Авихай Мандельблит намерен предъявить ему обвинения по делу 4000. "Я отвечу на ваши вопросы после возвращения из Чада", – заявил он.

В поездке главу правительства сопровождают генеральный директор министерства экономики Шай Рински, заместитель главы отдела оборонной помощи в министерстве обороны Пол Фридберг, а также заместитель генерального директора МИДа по делам Африки Йорам Эльрон.

В ходе визита ожидается подписание нескольких экономических соглашений, а также договора в области безопасности.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что предприняты исключительные меры для обеспечения безопасности в ходе этого визита.

Глава партии МЕРЕЦ Тамар Зандберг обратилась в министерство главы правительства с требованием опубликовать полное расписание визита. "Мы должны быть уверены, что этот визит не приведет к подписанию сомнительных сделок по продаже оружия", – заявила она.

Напомним, что в ноябре 2018 года президент Чада Идрис Деби посещал Израиль и встречался с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Чад долгое время находился в хороших отношениях с Израилем и входил в так называемый "периферийный союз", созданный первым израильским премьером Давидом Бен-Гурионом. Дипломатические отношения между странами были разорваны в 1972 году под давлением ливийского лидера Муаммара Каддафи и саудовского короля Фейсала.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений стороны поддерживали неофициальные контакты, и израильские специалисты продолжали оказывать помощь правительству в Нджамене и в последующие годы.

В 2016 году генеральный директор министерства иностранных дел Израиля Дори Гольд посещал республику Чад и встречался с ее президентом Идрисом Деби. Встреча состоялась в родной деревне президента Чада, расположенной в пустыне Сахара недалеко от границы с Суданом. Гольд прибыл туда на личном самолете президента.





