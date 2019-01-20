ЦАХАЛ: "Железный купол" перехватил ракету в северной части Голанских высот

В 14:19 в воскресенье, 20 января, пресс-служба Армии обороны Израиля направила в СМИ сообщение о том, что система противоракетной обороны "Железный купол" перехватила ракету в северной части Голанских высот, выпущенную с территории Сирии.

Свидетелями пуска двух противоракет были тысячи израильтян, отдыхающих на горном курорте Хермон.

Это сообщение поступило вскоре после того, как сирийское государственное агентство SANA объявило об "эффективной" реакции ПВО Сирии на воздушную атаку Израиля в южном регионе страны. В сообщении утверждалось, что в результате очередной израильской атаки не были поражены никакие цели. Аналогичное заявление прозвучало по государственному телевидению Сирии.

SANA не называло цели, которые, согласно заявлению этого агентства, были атакованы ЦАХАЛом.

Отметим, что агентство SANA зачастую публикует недостоверную информацию об успехах сирийских ПВО.

По данным лондонской мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районе Аль-Кисуа, в 5-10 км к югу от Дамаска.

Российское государственное агентство РИА Новости приводит заявление сирийского военного источника: "Все ракеты сбиты, ни одна из них не достигла цели".

Сирийский государственный телеканал "Ихбария" передает, что силы ПВО Сирии сбили пять ракет в районе международного аэропорта Дамаска.

Российское агентство Sputnik цитирует источник в министерстве обороны Сирии, сообщивший, что система ПВО успешно отразила израильскую ракетную атаку сирийской территории. Источник в российском министерстве обороны рассказал агентству, что в общей сложности, со стороны Средиземного моря было запущено семь крылатых ракет. "Все они были перехвачены зенитными комплексами "Панцирь" и Бук"", – заявил собеседник агентства.

По словам российского представителя, целью атаки был международный аэропорт Дамаска, расположенный к югу от сирийской столицы.

Самолет иранской авиакомпании Mahan Air, следовавший из Тегерана в Дамаск, во время когда была атакована цель к югу от Дамаска, развернулся и вернулся в столицу Ирана, сообщает Ynet.