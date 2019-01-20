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В Израиле

Россиянка призвала туристов не ездить на Святую Землю после скандала с депортацией. Комментарии

время публикации: 10:45 | последнее обновление: 10:59 блог версия для печати фото
Депортированная из Израиля россиянка призвала туристов не ездить на Святую Землю. Комментарии
Депортированная из Израиля россиянка призвала туристов не ездить на Святую Землю. Комментарии
Депортированная из Израиля россиянка призвала туристов не ездить на Святую Землю. Комментарии

23 декабря 2018 года в аэропорту Эйлата приземлился рейс из Москвы "Уральских авиалиний". Среди пассажиров находилась жительница Петрозаводска Лариса Красавцева, которая описала свои впечатления от приезда в Израиль в петрозаводских СМИ и на своей странице в Facebook.

По словам Красавцевой, ее вместе с еще 23 пассажирами рейса не впустили в страну, не объяснив причин отказа, и немедленно депортировали обратным рейсом, запретив въезд в Израиль на ближайшие десять лет.

Красавцева утверждает, что у нее "забрали смартфон" и после того, как она сообщила, что работает в СМИ, отказали во въезде в страну.

В интервью петрозаводским изданиям женщина говорила, что единственным общим у всех депортированных с ее рейса было то, что все они выглядели небогато.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службу Управления по вопросам регистрации населения и иммиграции с просьбой объяснить причину отказа во въезде в Израиль Красавцевой и другим пассажирам ее рейса, а также рассказать, насколько необычным является такое большое число депортированных пассажиров одного рейса.

В пресс-службе заявили, что с данного рейса действительно были депортированы "около 20 человек" по "иммиграционным причинам". Нам также сказали, что пресс-служба Управления по вопросам регистрации населения и иммиграции не может ответить на вопрос о том, является ли такое число депортированных с одного рейса необычно высоким.

Наша редакция обратилась в пресс-службу министерства туризма с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить, как это министерство воспринимает все более частые публикации в российских СМИ, призывающие не посещать государство Израиль в связи с действиями пограничной службы. Пресс-служба министерства туризма не отреагировала на наше обращение.

При этом источник в Управлении по вопросам регистрации населения и иммиграции рассказал редакции NEWSru.co.il, что Управление получило запрос о данном рейсе из нескольких министерств.

Источник уточнил, что депортированных пассажиров рейса "Уральских авиалиний", прилетевшего в Эйлат 23 декабря, было 22 человека. По его утверждению, имя Ларисы Красавцевой в списке тех, кого не впустили с этого рейса в Израиль, не фигурирует (мы рассчитываем уточнить эту информацию). По словам нашего источника, депортация нескольких десятков пассажиров одного рейса не является редкостью, так как после нескольких инцидентов с туристическими или паломническими группами из России, которые целиком оставались в Израиле на нелегальной основе, пограничники иногда "заворачивают" группы из десятков человек.

Лариса Красавцева, к которой мы также обратились с просьбой прокомментировать информацию, опубликованную в соцсетях и СМИ, не ответила на запрос редакции.

Редакции NEWSru.co.il удалось получить подробные данные за 2018 год о депортированных туристах и нелегально оставшихся в Израиле жителях стран бывшего СССР. Эти данные будут опубликованы нами на этой неделе.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 июля 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 апреля 2018 г.
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