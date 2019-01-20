Россиянка призвала туристов не ездить на Святую Землю после скандала с депортацией. Комментарии

23 декабря 2018 года в аэропорту Эйлата приземлился рейс из Москвы "Уральских авиалиний". Среди пассажиров находилась жительница Петрозаводска Лариса Красавцева, которая описала свои впечатления от приезда в Израиль в петрозаводских СМИ и на своей странице в Facebook.

По словам Красавцевой, ее вместе с еще 23 пассажирами рейса не впустили в страну, не объяснив причин отказа, и немедленно депортировали обратным рейсом, запретив въезд в Израиль на ближайшие десять лет.

Красавцева утверждает, что у нее "забрали смартфон" и после того, как она сообщила, что работает в СМИ, отказали во въезде в страну.

В интервью петрозаводским изданиям женщина говорила, что единственным общим у всех депортированных с ее рейса было то, что все они выглядели небогато.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службу Управления по вопросам регистрации населения и иммиграции с просьбой объяснить причину отказа во въезде в Израиль Красавцевой и другим пассажирам ее рейса, а также рассказать, насколько необычным является такое большое число депортированных пассажиров одного рейса.

В пресс-службе заявили, что с данного рейса действительно были депортированы "около 20 человек" по "иммиграционным причинам". Нам также сказали, что пресс-служба Управления по вопросам регистрации населения и иммиграции не может ответить на вопрос о том, является ли такое число депортированных с одного рейса необычно высоким.

Наша редакция обратилась в пресс-службу министерства туризма с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить, как это министерство воспринимает все более частые публикации в российских СМИ, призывающие не посещать государство Израиль в связи с действиями пограничной службы. Пресс-служба министерства туризма не отреагировала на наше обращение.

При этом источник в Управлении по вопросам регистрации населения и иммиграции рассказал редакции NEWSru.co.il, что Управление получило запрос о данном рейсе из нескольких министерств.

Источник уточнил, что депортированных пассажиров рейса "Уральских авиалиний", прилетевшего в Эйлат 23 декабря, было 22 человека. По его утверждению, имя Ларисы Красавцевой в списке тех, кого не впустили с этого рейса в Израиль, не фигурирует (мы рассчитываем уточнить эту информацию). По словам нашего источника, депортация нескольких десятков пассажиров одного рейса не является редкостью, так как после нескольких инцидентов с туристическими или паломническими группами из России, которые целиком оставались в Израиле на нелегальной основе, пограничники иногда "заворачивают" группы из десятков человек.

Лариса Красавцева, к которой мы также обратились с просьбой прокомментировать информацию, опубликованную в соцсетях и СМИ, не ответила на запрос редакции.

Редакции NEWSru.co.il удалось получить подробные данные за 2018 год о депортированных туристах и нелегально оставшихся в Израиле жителях стран бывшего СССР. Эти данные будут опубликованы нами на этой неделе.





