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NEWSru.co.il :: В Израиле20 января 2020 г., 20:51

13-й канал: в обмен на Нааму Иссахар Россия требует Александровское подворье в Иерусалиме

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Александровское подворье в Иерусалиме 13-й канал: в обмен на Нааму Иссахар Россия требует Александровское подворье в Иерусалиме

В понедельник, 20 января, 13-й канал израильского телевидения сообщил, что в ходе переговоров об освобождении Наамы Иссахар Кремль попросил урегулировать в пользу России спор о правах собственности на Александровское подворье в Иерусалиме.

Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима, всего в десятках метрах от Храма Гроба Господня. После 1948 года, когда Старый город находился под властью Иордании, подворье перешло под управление "Русского православного общества Святой Земли" или ИППО. После раскола в этой организации подворье стало управляться группой Воронцова-Гофмана, а не российской версией ИППО.

13-й канал ИТВ передал, что на фоне переговоров о возвращении Наамы Иссахар Биньямин Нетаниягу готов рассмотреть просьбу Москвы.

О том, что Россия "работает над возвращением двух объектов исторической собственности в Иерусалиме" заявлял в мае 2019 года Сергей Степашин, председатель Имперского православного палестинского общества. Вторым объектом называлось Елизаветинское подворье в Иерусалиме.

26-летняя израильтянка Наама Иссахар (Иссасхар), признанная виновной в контрабанде наркотиков и приговоренная к 7,5 годам лишения свободы, в настоящее время находится в колонии под Москвой. Мать Наамы, Яффа Иссахар, 19 января вернулась из России в Израиль, чтобы перед визитом Владимира Путина встретиться с главой израильского правительства. Вечером 20-го января 12 канал ИТВ передал, что супруги Нетаниягу получили "секретную" записку от Наамы. По всей видимости, записку передала ее мать.

После встречи с Яффой Иссахар глава правительства Биньямин Нетаниягу опубликовал видео, в котором рассказал о состоявшейся беседе. "Сегодня я встретился с Яффой, матерью Наамы Иссахар. От имени всех нас я ее обнял и сказал, что, согласно сегодняшнему сообщению Кремля, жду встречи с президентом Путиным в четверг, чтобы обсудить с ним вопрос помилования Наамы. Как и все мы, я надеюсь на добрые вести".

Яффа Иссахар днем ранее обратилась к активистам движения BringNaamaHome с просьбой не проводить акций протеста во время визита в Израиль президента России Владимира Путина.

В письме, адресованном активистам движения за освобождение Наамы, она написала: "Это решающая неделя, хрупкая и уязвимая для судьбы Наамы. За несколько месяцев вы сумели донести до всех израильтян историю Наамы. Вы проделали большую работу. Теперь пришло время переговоров между государствами. Я настроена оптимистично, и советую вам быть оптимистами".

Яффа Иссахар выразила надежду, что во время визита в Израиль Владимир Путин сообщит об амнистии Наамы."Через несколько дней президент России Путин посетит Израиль. И я молюсь, что он откликнется на мою мольбу и просьбу всего Израиля, и вернет Нааму домой. Я прошу вас понять всю деликатность ситуации", - написала Яффа Иссахар.



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