Биньямин Нетаниягу объявил о раздаче освобожденных им министерских портфелей

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, еще в начале января ушедший в отставку со всех министерских постов кроме поста премьер-министра, объявил о назначении министров на освободившиеся места.

Как сообщает государственная радиостанция "Кан Бет", министр регионального сотрудничества Цахи Анегби получит также портфель министра сельского хозяйства, министр науки и технологий Офир Акунис станет также министром труда и социального обеспечения, замминистра иностранных дел Ципи Хотовели получит должность министра по связям с диаспорой и вопросам Иерусалима (ее предыдущая должность будет отменена).

Заместитель министра в министерствах внутренних дел и развития периферии Мешулам Нахари будет назначен заместителем министра в министерстве труда и соцобеспечения (предыдущие две должности будут отменены).

Напомним, что еще 29 декабря Яаков Лицман был снова назначен министром здравоохранения. 1 января Нетаниягу объявил об уходе в отставку с постов министров сельского хозяйства, труда и соцобеспечения и по делам диаспоры и Иерусалима.

5 января сообщалось, что Нетаниягу принял решение о назначении Ифат Шаша-Битон министром социального обеспечения, Ципи Хотовели - министром по делам диаспоры и Иерусалима, а Давида Битана – министром сельского хозяйства.

10 января утверждение решения о назначениях было отложено в свете критики Высшего суда справедливости. В опубликованном за день до этого постановлении по иску против назначения Нафтали Беннета на пост министра обороны судьи БАГАЦа указали, что переходному правительству "рекомендуется воздерживаться изменений в своем составе, если от назначения нового министра не зависит нормальное функционирование правительства".

В тот же день Давид Битан объявил, что отказывается от назначения на пост министра сельского хозяйства. "Очень жаль, что назначение, которое должно было состояться два года назад, постоянно откладывалось под разными предлогами. Сейчас мы оказались в той точке, где назначение бессмысленно, и я отказываюсь от должности", – сказал Битан.