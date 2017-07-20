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В Израиле

Задержана предпринимательница Инбаль Ор

время публикации: 10:52 | последнее обновление: 10:52 блог версия для печати фото
Инбаль Ор

В четверг, 20 июля, полиция задержала в Иерусалиме предпринимательницу Инбаль Ор. Она была задержана сроком на семь дней по распоряжению окружного суда Тель-Авива. Задержанная направлена в тюрьму "Тирца".

Распоряжение о задержании Инбаль Ор было отдано полиции после того, как она не выполнила предыдущие распоряжения суда.

Судья Эйтан Оренштейн пояснил, что полиция просила суд распорядиться о задержании Инбаль Ор еще в начале июля, однако это решение откладывалось с тем, чтобы дать ей возможность выполнить наложенные на нее судом требования: оплатить долги, собрать необходимые для суда документы, а также подать просьбу об уменьшении размера месячных выплат. Однако ни одно из этих требований не было выполнено.

1 августа 2016 года окружной суд Тель-Авива выдал ордер на ликвидацию компаний, входивших в группу "Ор Сити НАДЛАН", во главе которой стояла Инбаль Ор.

До последнего момента предпринимательница утверждала, что ей удастся спасти свой бизнес. Однако судья Эйтан Орнштейн постановил, что предоставленные документы свидетельствуют о многочисленных просчетах в управлении фирмой.

Тогда же Инбаль Ор была объявлена банкротом, и суд запретил ей покидать пределы Израиля.

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Четверг, 20 июля 2017 г.
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