В Иерусалиме задержаны арабы, подозреваемые в участии в беспорядках

В ночь на четверг, 20 июля, полицейские, а также бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали шестерых жителей арабских кварталов Иерусалима.

Задержанные подозреваются в том, что принимали непосредственное участие в беспорядках, имевших место в Старом городе. В ходе беспорядков в полицейских были брошены камни, бутылки с воспламеняющейся смесью и петарды.

В ночь на 20 июля были задержаны также четверо арабов из Иерусалима, в автомобиле которых была обнаружена бутылка с "коктейлем Молотова".

Задержанные переданы для допроса в управление полиции.