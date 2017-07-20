Эльор Азария демобилизовался из ЦАХАЛа и переведен под домашний арест

В четверг, 20 июля, завершился срок военной службы Эльора Азарии, признанного виновным в непредумышленном убийстве террориста в Хевроне.

По решению суда, Азария переведен под домашний арест, в котором будет находиться до вынесения вердикта по апелляциям, поданным защитой и прокуратурой. Утром 20 июля Азария приехал домой в Рамле, где его встречали родственники. Вокруг дома были вывешены плакаты "Эльор Азария рожден для свободы", а также воздушные шары.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что формальности, связанные с демобилизацией, Эльор Азария закончил уже накануне. Предполагается, что это было сделано, чтобы не привлекать внимания прессы к его освобождению.

С момента начала расследования Азария находился на своей базе в условиях открытого ареста.

21 февраля военный суд в "Кирие" приговорил военнослужащего Эльора Азарию к полутора годам тюремного заключения. Он также был приговорен к условному наказанию сроком на год. На решение суда адвокатами солдата была подана апелляция, также апелляция "на слишком мягкий приговор" была подана военной прокуратурой.

Вердикт булдет вынесен 30 июля. До тех пор Эльор Азария имеет право выходить из дома лишь на молитву в синагоге в сопровождении кого-то из членов семьи.