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Отменено возобновление визитов политиков на Храмовую гору

время публикации: 14:38 | последнее обновление: 14:38 блог версия для печати фото
Юлий Эдельштейн

В четверг, 20 июля, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн сообщил депутатам, что заморожено решение возобновить визиты политиков на Храмовую гору.

"В последние дни имели место несколько попыток депутатов Кнессета поднять на Храмовую гору. В связи с этим сообщаем, что запрет остается в силе, и нет никаких новых распоряжений по этому вопросу", - отмечается в письме спикера парламента.

Ранее сообщалось, что визиты депутатов возобновятся 23 июля. В ответ на апелляцию, поданную в БАГАЦ депутатом Иегудой Гликом ("Ликуд"), говорилось, что полиция приняла решение временно открыть Храмовую гору для посещения депутатов. Пробный проект должен был начаться 23 июля, однако в связи с последними событиями проект был заморожен.

Добавим, что 20 июля общественная организация "Адала" обратилась в БАГАЦ с требованием выдать семьям тела террористов, совершивших нападение на Храмовой горе. "Закон не предусматривает права полиции удерживать тела. Каждый человек имеет право быть похоронен быстро и достойно".

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