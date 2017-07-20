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Депутатам запретили заказывать покупки из AliExpress на адрес Кнессета

время публикации: 07:15 | последнее обновление: 07:15 блог версия для печати фото
Депутатам запретили заказывать покупки из AliExpress на адрес Кнессета

Начальник службы безопасности Кнессета уведомил депутатов, что с 31 октября текущего года почтовое отделение парламента не будет принимать частные посылки, заказанные через интернет на таких сайтах, как AliExpress и eBay.

Посылки, поступившие после этой даты, будут возвращаться отправителю.

Согласно уведомлению, резко увеличившийся поток посылок, заказываемых депутатами на адрес Кнессета, существенно осложняет процесс обеспечения охраны Кнессета, сообщает The Marker.

Каждая поступающая в Кнессет посылка должна пройти проверку, за которую отвечает гвардия Кнессета.

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