Депутатам запретили заказывать покупки из AliExpress на адрес Кнессета

Начальник службы безопасности Кнессета уведомил депутатов, что с 31 октября текущего года почтовое отделение парламента не будет принимать частные посылки, заказанные через интернет на таких сайтах, как AliExpress и eBay.

Посылки, поступившие после этой даты, будут возвращаться отправителю.

Согласно уведомлению, резко увеличившийся поток посылок, заказываемых депутатами на адрес Кнессета, существенно осложняет процесс обеспечения охраны Кнессета, сообщает The Marker.

Каждая поступающая в Кнессет посылка должна пройти проверку, за которую отвечает гвардия Кнессета.