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В Израиле

Пожарная служба борется с двумя очагами возгорания в Иерусалиме

время публикации: 16:09 | последнее обновление: 16:09 блог версия для печати фото
Пожарная служба борется с двумя очагами возгорания в Иерусалиме

Пожарные расчеты со станции в Иерусалиме борются с двумя очагами возгорания, возникшими приблизительно в одно и тоже время в городской черте.

Возгорание сухой травы и кустарника произошло рядом с жилыми домами на улице Дгания. Пожарная служба провела эвакуацию жителей нескольких домов на улицах Дгания, Герцль, Рахель а-Мешоререт.

В районе пожара перекрыты дороги.

Еще одно возгорание произошло недалеко от улицы Сороцкин. Вместе с пожарными расчетами в тушении огня задействованы четыре самолета.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что пожарная служба и полиция расследует причины пожаров. Версия поджога не исключается.

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