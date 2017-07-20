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В Израиле

Не только подлодки: Мики Ганор готов дать показания по "делу хранилища аммиака"

время публикации: 08:49 | последнее обновление: 08:49 блог версия для печати фото
Мики Ганор

Если бизнесмен Мики Ганор, подозреваемый по "делу субмарин", выступит в качестве государственного свидетеля, значительная часть его показаний будет касаться "дела хранилища аммиака в Хайфе". Об этом пишет "Гаарец" со ссылкой на сообщение корреспондента Десятого канала ИТВ Баруха Кару.

По сведениям Кары, Ганор якобы добивался того, чтобы немецкая компания ThyssenKrupp, с которой была заключена сделка о приобретении подводных лодок, смогла заняться строительством завода по производству аммиака в Негеве. Этот завод должен был заменить хранилище аммиака в Хайфе.

Утверждается, что вместе с Ганором в интересах ThyssenKrupp действовал также адвокат Биньямина Нетаниягу Давид Шимрон.

Во вторник, 18 июля, государственный контролер Йосеф Шапира передал юридическому советнику правительства результаты проверки работы государственных структур по поиску решений для импорта аммиака для нужд израильского рынка.

Согласно переданной госконтролером информации, существуют серьезные подозрения в совершении уголовных преступлений при принятии решений, благоприятствующих компании "Хайфа Химикалим".

В понедельник, 17 июля, израильские СМИ сообщили, что Ганор, выступавший посредником между Израилем и ThyssenKrupp при заключении сделки о приобретении подводных лодок, ведет переговоры о предоставлении ему статуса государственного свидетеля. Ганор подозревается в мошенничестве, отмывании денег и преступном сговоре.

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