"Дело субмарин": адвокат Мики Ганора вновь вызван на допрос

В четверг, 20 июля, Эли Зоар, адвокат бизнесмена Мики Ганора, подозреваемого по "делу субмарин", вновь был вызван в подразделение полиции "Лахав 433". В последние дни ведутся переговоры о том, чтобы Ганору был предоставлен статус госсвидетеля.

Ганор, выступавший посредником между Израилем и ThyssenKrupp при заключении сделки о приобретении подводных лодок, подозревается в мошенничестве, отмывании денег и преступном сговоре.

Ранее стало известно, что бизнесмен также готов дать показания по "делу хранилища аммиака в Хайфе". Ганор якобы добивался того, чтобы немецкая компания ThyssenKrupp, с которой была заключена сделка о приобретении подводных лодок, смогла заняться строительством завода по производству аммиака в Негеве. Этот завод должен был заменить хранилище аммиака в Хайфе.