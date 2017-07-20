20 июля 2017 г.
Задорнову не помогла каббала
В ноги ушло
Выдал себя за умершую сестру
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:03 Более тысячи человек протестуют против запрета на усыновление детей однополыми парами
18:43 Президент проигнорировал рекомендацию МИДа относительно разговора с Эрдоганом
17:33 Из-за пожара эвакуирован дом престарелых на улице Сороцкин в Иерусалиме
16:50 В центре Тель-Авива пройдет акция протеста активистов ЛГБТ-общины
16:36 Сотрудники одного из банков в Бейт-Шемеше обнаружили "подкидыша"
16:09 Пожарная служба борется с двумя очагами возгорания в Иерусалиме
15:23 В Сдероте ударом ножа тяжело ранен мужчина
15:20 Задержан лидер сети, торговавшей украденным у ЦАХАЛа оружием
15:10 Из-за арабских беспорядков перекрыто 356-е шоссе в районе Ткоа
14:38 Отменено возобновление визитов политиков на Храмовую гору
В Израиле

Более тысячи человек протестуют против запрета на усыновление детей однополыми парами

время публикации: 19:03 | последнее обновление: 19:14 блог версия для печати фото
Более тысячи человек протестуют против запрета на усыновление детей однополыми парами

Более тысячи израильтян собрались возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве "Кирьят Мемшала", чтобы выразить свой протест против позиции государства по вопросу усыновления детей однополыми парами.

2-й канал ИТВ сообщает, что количество участников растет. Многие израильтяне работают до 18:00 и им потребуется время, чтобы добраться до центра Тель-Авива. Ожидается, что число участников этой акции превысит 5.000 человек.

У участников акции можно увидеть плакаты на русском языке, в том числе транспарант: "Мы не в Чечне".

Ранее пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что на время проведения акции будут перекрыты следующие улицы: Каплан (от Ибн Гвироль до Менахем Бегин); Менахем Бегин, Гиват а-Тахмошет (от Игаль Алон до Бегин). Кроме того, будет перекрыт съезд на развязку а-Шалом на шоссе Аялон.

В начале недели государство представило в БАГАЦ свое заключение по вопросу об усыновлении детей однополыми парами. В документе говорилось, министерства юстиции и соцобеспечения возражают против усыновления сирот однополыми парами, которые в документе были названы "нетрадиционными". При этом государство ссылалось на мнение специалистов, которые полагают, что дети, усыновленные такими парами, могут столкнуться с дополнительными трудностями и негативным отношением. Это заключение было дано в ответ на ходатайство, поданное в БАГАЦ Реформистским центром и некоммерческой организацией "Гордящиеся отцы".

Заключение, представленное в БАГАЦ, вызвало резкую критику различных общественных организаций и СМИ. В самой генпрокуратуре также раздались голоса, обвинявшие отдел БАГАЦа в "согласии представлять темное мировоззрение в суде, и не отказавшееся от этой позорной роли". Добавим, что министр соцобеспечения Хаим Кац, оказавшийся под давлением и огнем критики, обратился в БАГАЦ с просьбой предоставить отсрочку для подготовки нового заключения.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 июля 2017 г.
В центре Тель-Авива пройдет акция протеста активистов ЛГБТ-общины
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июля 2017 г.
Разногласия по вопросу об усыновлении детей привели к конфликту в госпрокуратуре
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июля 2017 г.
Скандал вокруг усыновления детей: депутат от "Ликуда" отказался голосовать вместе с коалицией
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июля 2017 г.
Министерство социального обеспечения пересматривает отношение к усыновлению детей однополыми парами
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 июля 2017 г.
Минсоцобеспечения обещает не лишать однополые пары права на усыновление детей







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 20 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017