Более тысячи человек протестуют против запрета на усыновление детей однополыми парами

Более тысячи израильтян собрались возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве "Кирьят Мемшала", чтобы выразить свой протест против позиции государства по вопросу усыновления детей однополыми парами.

2-й канал ИТВ сообщает, что количество участников растет. Многие израильтяне работают до 18:00 и им потребуется время, чтобы добраться до центра Тель-Авива. Ожидается, что число участников этой акции превысит 5.000 человек.

У участников акции можно увидеть плакаты на русском языке, в том числе транспарант: "Мы не в Чечне".

Ранее пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что на время проведения акции будут перекрыты следующие улицы: Каплан (от Ибн Гвироль до Менахем Бегин); Менахем Бегин, Гиват а-Тахмошет (от Игаль Алон до Бегин). Кроме того, будет перекрыт съезд на развязку а-Шалом на шоссе Аялон.

В начале недели государство представило в БАГАЦ свое заключение по вопросу об усыновлении детей однополыми парами. В документе говорилось, министерства юстиции и соцобеспечения возражают против усыновления сирот однополыми парами, которые в документе были названы "нетрадиционными". При этом государство ссылалось на мнение специалистов, которые полагают, что дети, усыновленные такими парами, могут столкнуться с дополнительными трудностями и негативным отношением. Это заключение было дано в ответ на ходатайство, поданное в БАГАЦ Реформистским центром и некоммерческой организацией "Гордящиеся отцы".

Заключение, представленное в БАГАЦ, вызвало резкую критику различных общественных организаций и СМИ. В самой генпрокуратуре также раздались голоса, обвинявшие отдел БАГАЦа в "согласии представлять темное мировоззрение в суде, и не отказавшееся от этой позорной роли". Добавим, что министр соцобеспечения Хаим Кац, оказавшийся под давлением и огнем критики, обратился в БАГАЦ с просьбой предоставить отсрочку для подготовки нового заключения.





