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Акция в поддержку прав ЛГБТ-общины в Тель-Авиве закончилась стычками с полицией

время публикации: 21:00 | последнее обновление: 21:02 блог версия для печати фото
Акция в поддержку прав ЛГБТ-общины в Тель-Авиве закончилась стычками с полицией

Акция протеста против запрета на усыновление детей однополыми парами, проходившая вечером 20 июля в Тель-Авиве, закончилась стычками с полицией.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что после окончания митинга, проходившего у здания "Кирьят Мемшала", полиция попросила его участников разойтись. Однако часть митингующих остались стоять на площади, а еще десятки митингующих вышли на проезжую часть улицы Каплан, перекрыв движение транспорта.

Действие манифестантов было расценено полицейскими как нарушение общественного порядка.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании двух мужчин в возрасте 28 и 30 лет за нарушение общественного порядка и оскорбление сотрудников полиции. Задержанные доставлены в отделение полиции.

Пресс-служба полиции через СМИ распространила следующее заявление: "Полиция Израиля уважает право граждан на свободу слова и собраний, но не допустит нарушений общественного порядка и закона".

В сегодняшней акции протеста принимали участие более тысячи человек.

В начале недели государство представило в БАГАЦ свое заключение по вопросу об усыновлении детей однополыми парами. В документе говорилось, что министерства юстиции и соцобеспечения возражают против усыновления сирот однополыми парами, которые в документе были названы "нетрадиционными". При этом государство ссылалось на мнение специалистов, которые полагают, что дети, усыновленные такими парами, могут столкнуться с дополнительными трудностями и негативным отношением. Это заключение было дано в ответ на ходатайство, поданное в БАГАЦ Реформистским центром и некоммерческой организацией "Гордящиеся отцы".

Заключение, представленное в БАГАЦ, вызвало резкую критику различных общественных организаций и СМИ. В самой генпрокуратуре также раздались голоса, обвинявшие отдел БАГАЦа в "согласии представлять темное мировоззрение в суде, и не отказавшееся от этой позорной роли". Добавим, что министр соцобеспечения Хаим Кац, оказавшийся под давлением и огнем критики, обратился в БАГАЦ с просьбой предоставить отсрочку для подготовки нового заключения.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 июля 2017 г.
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