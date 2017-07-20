В центре Тель-Авива пройдет акция протеста активистов ЛГБТ-общины

В четверг, 20 июля, активисты ЛГБТ-общины проведут акцию протеста возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве "Кирьят Мемшала".

Акция протеста согласована с городскими властями и полицией.

Она начнется в 18:30 и будет проходить до 22:00.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что на время проведения мероприятия будут перекрыты следующие улицы: Каплан (от Ибн Гвироль до Менахем Бегин); Менахем Бегин, Гиват а-Тахмошет (от Игаль Алон до Бегин).

Кроме того, будет перекрыт съезд на развязку а-Шалом на шоссе Аялон.

Акция проводится в знак протеста против позиции государства в отношении вопроса усыновления детей однополыми парами.





