ЦАХАЛ отменил отпуска в пяти батальонах в Иудее и Самарии

Командование центрального округа отменила отпуска в пяти батальонах ЦАХАЛа, дислоцированных в Иудее и Самарии. Согласно опубликованной информации, военнослужащие будут находиться в состоянии постоянной готовности на случай возникновения беспорядков в связи с напряженностью в районе Храмовой горы.

Окончательное решение по поводу отпусков солдат будет принято лишь утром 21 июля после очередной оценки оперативной обстановки.

Источники в системе безопасности, слова которых цитирует портал Walla, отмечают, что события вокруг Храмовой горы могут привести к вспышке массовых беспорядков по всей Иудее и Самарии.

Как сообщалось ранее, в последние сутки идут переговоры с участием США о завершении кризиса вокруг Храмовой горы. Согласно опубликованной информации, одним из предложений является снятие металлодетекторов, однако сохранение режима тщательных проверок людей, проходящих на Храмовую гору. Представитель ФАТХа Хатем Абед аль-Кадер заявил, что США оказывают давление на Израиль, требуя принять это предложение. По его словам, США вмешались в процесс разрешения кризиса по просьбе Иордании и Саудовской Аравии. Представитель ФАТХа добавил, что Израиль должен дать ответ до вечера 19 июля.

Накануне сообщалось, что Израиль взвешивает возможность сохранения металлодетекторов у Храмовой горы, однако использования их для проверок лишь тех, кто вызывает подозрения. ВАКФ, а также палестинские арабы требуют полного снятия металлодетекторов.

19 июля премьер-министр Биньямин Нетаниягу, находящийся с визитом в Венгрии, провел телефонные консультации с главами силовых структур. В канцелярии главы правительства отвергли информацию о том, что обсуждалась возможность снятия металлодетекторов. Некоторые СМИ сообщали, что общая служба безопасности (ШАБАК) рекомендовала Биньямину Нетаниягу убрать металлодетекторы с Храмовой горы во избежание усиления арабских беспорядков.

При этом полиция настаивает на том, чтобы проверка постоянно осуществлялась на Храмовой горе.