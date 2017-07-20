Арабские СМИ: США требуют от Израиля согласиться на компромисс по Храмовой горе

Вечером в среду, 19 июля, президент США Дональд Трамп распространил заявление, касающееся ситуации вокруг Храмовой горы. "США глубоко обеспокоены напряженностью, царящей вокруг места, святого для еврее, мусульман и христиан", - говорится в заявлении американской администрации. Белый дом призвал Израиль и Иорданию "проявить добрую волю и приложить усилия к снижению напряженности и обеспечению безопасности на Храмовой горе". В заявлении говорится, что США продолжат следить за развитием событий.

Одновременно издание "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщает, что в последние сутки идут переговоры с участием США о завершении кризиса вокруг Храмовой горы. Согласно опубликованной информации, одним из предложений является снятие металлодетекторов, однако сохранение режима тщательных проверок людей, проходящих на Храмовую гору. Представитель ФАТХа Хатем Абед аль-Кадер заявил, что США оказывают давление на Израиль, требуя принять это предложение. По его словам, США вмешались в процесс разрешения кризиса по просьбе Иордании и Саудовской Аравии. Представитель ФАТХа добавил, что Израиль должен дать ответ до вечера 19 июля.

Накануне сообщалось, что Израиль взвешивает возможность сохранения металлодетекторов у Храмовой горы, однако использования их для проверок лишь тех, кто вызывает подозрения. ВАКФ, а также палестинские арабы требуют полного снятия металлодетекторов.

19 июля премьер-министр Биньямин Нетаниягу, находящийся с визитом в Венгрии, провел телефонные консультации с главами силовых структур. В канцелярии главы правительства отвергли информацию о том, что обсуждалась возможность снятия металлодетекторов. Некоторые СМИ сообщали, что общая служба безопасности (ШАБАК) рекомендовала Биньямину Нетаниягу убрать металлодетекторы с Храмовой горы во избежание усиления арабских беспорядков. При этом полиция настаивает на том, чтобы проверка постоянно осуществлялась на Храмовой горе.

В ночь на 20 июля в Старом городе и вокруг него не были зафиксированы инциденты. Силы безопасности остаются в состоянии повышенной готовности в преддверие пятничных молитв, в которых обычно принимают участие тысячи мусульман. Арабские СМИ сообщают, что предпринимаются усилия достичь компромисса уже сегодня, чтобы избежать возможных столкновений во время пятничной молитвы.