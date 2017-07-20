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В Израиле

Беспорядки возле Храмовой горы. Арабы сообщают о 20 раненых

время публикации: 22:00 | последнее обновление: 22:00 блог версия для печати фото
Беспорядки возле Храмовой горы. Арабы сообщают о 20 раненых

После окончания вечерней молитвы на Храмовой горе возобновились беспорядки в районе Львиных ворот в Иерусалиме. Десятки арабов бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в солдат и пограничников.

Сотрудники служб безопасности применили спецсредства для разгона демонстраций, а также бросали в участников беспорядков шоковые гранаты.

Согласно арабским источникам, в результате столкновений с полицией пострадали не менее 20 арабов. Все они получили легкие травмы.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что столкновения, которые произошли вечером 20 июля были самыми серьезными за последние дни.

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