Беспорядки возле Храмовой горы. Арабы сообщают о 20 раненых

После окончания вечерней молитвы на Храмовой горе возобновились беспорядки в районе Львиных ворот в Иерусалиме. Десятки арабов бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в солдат и пограничников.

Сотрудники служб безопасности применили спецсредства для разгона демонстраций, а также бросали в участников беспорядков шоковые гранаты.

Согласно арабским источникам, в результате столкновений с полицией пострадали не менее 20 арабов. Все они получили легкие травмы.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что столкновения, которые произошли вечером 20 июля были самыми серьезными за последние дни.