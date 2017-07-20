В "Кирие" проходит совещание, посвященное кризису вокруг Храмовой горы

Глава правительства Биньямин Нетаниягу, сразу после возвращения из Венгрии, созвал специальное совещание с представителями сил безопасности, посвященное ситуации вокруг Храмовой горы.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что совещание проходит в штабе ЦАХАЛа в Тель-Авиве.

10-й канал ИТВ сообщил, что министр обороны Авигдор Либерман находится в отпуске и в заседании не принимает участия.

Как сообщалось ранее, в последние сутки идут переговоры с участием США о завершении кризиса вокруг Храмовой горы. Согласно опубликованной информации, одним из предложений является снятие металлодетекторов, однако сохранение режима тщательных проверок людей, проходящих на Храмовую гору. Представитель ФАТХа Хатем Абед аль-Кадер заявил, что США оказывают давление на Израиль, требуя принять это предложение. По его словам, США вмешались в процесс разрешения кризиса по просьбе Иордании и Саудовской Аравии. Представитель ФАТХа добавил, что Израиль должен дать ответ до вечера 19 июля.

Накануне сообщалось, что Израиль взвешивает возможность сохранения металлодетекторов у Храмовой горы, однако использования их для проверок лишь тех, кто вызывает подозрения. ВАКФ, а также палестинские арабы требуют полного снятия металлодетекторов.

Ранее СМИ сообщали, что источники в системе безопасности опасаются, что события вокруг Храмовой горы могут привести к вспышке массовых беспорядков по всей Иудее и Самарии. Командование Центрального округа приняло решение отменить отпуска в пяти батальонах ЦАХАЛа, дислоцированных в Иудее и Самарии. Согласно опубликованной информации, военнослужащие будут находиться в состоянии постоянной готовности на случай возникновения беспорядков в связи с напряженностью в районе Храмовой горы.