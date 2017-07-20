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Минздрав предупреждает: фальшивое бренди San Francisco XO содержит метанол

время публикации: 12:54 | последнее обновление: 12:54 блог версия для печати фото
Минздрав предупреждает: фальшивое бренди San Francisco XO содержит метанол

Министерство здравоохранения опубликовало предупреждение для населения, согласно которому бутылки фальшивого бренди San Francisco XO вместительностью 200 миллилитров содержат метиловый спирт и представляют угрозу для здоровья.

Бутылки – с пробкой золотистого цвета, наклейкой San Francisco, BRANDY SINCE 1967, SFB XO, XO BRANDY, 40% Alc. by Vol. 200 ml. Надпись "Обязательна уплата залога 30 агорот" ("חייב בפיקדון 30 אגורות") воспроизведена с ошибкой – пропущена первая буква "вав" в слове "агорот". Кроме того, на бутылке отсутствует печать о кашруте.

В министерстве подчеркивают, что бутылки бренди San Francisco XO, не несущие на себе этих отличительных признаков, соответствуют всем стандартам минздрава.

Полиция начала расследование подозрений на подделку алкогольной продукции.

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