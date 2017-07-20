Задержан лидер сети, торговавшей украденным у ЦАХАЛа оружием

В четверг, 20 июля, в результате тайной операции полиции был задержан глава сети, торговавшей оружием, которое было украдено с военной базы "Сде Тайман" в Западном Негеве.

Подозреваемый, 20-летний житель поселения Кафр-Кара в Хайфском округе, был обнаружен на конспиративной квартире на севере страны.

Хищение с базы "Сде Тайман" было совершено 26 июня. 28 мая военные, обнаружившие пропажу, уведомили полицию, и началось расследование. По подозрению в причастности к краже были задержаны шестеро подозреваемых.

При задержании и во время обысков в транспортных средствах и квартирах подозреваемых были найдены 11 автоматических винтовок М-16, карабин, два пистолета, бронежилеты, лазерные прицелы, наркотические средства и наличные деньги на сумму около 200 тысяч шекелей.

Двоим жителям Беэр-Шевы и троим жителями местного совета Арара ба-Негев были предъявлены обвинения в краже оружия. Согласно обвинительному заключению, они получили за украденное оружие сотни тысяч шекелей от преступных группировок.