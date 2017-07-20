20 июля 2017 г.
последняя новость: 16:50
Задорнову не помогла каббала
В ноги ушло
Выдал себя за умершую сестру
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:36 Сотрудники одного из отделений банка в Бейт-Шемеше обнаружили "подкидыша"
16:09 Пожарная служба борется с двумя очагами возгорания в Иерусалиме
15:23 В Сдероте ударом ножа тяжело ранен мужчина
15:20 Задержан лидер сети, торговавшей украденным у ЦАХАЛа оружием
15:10 Из-за арабских беспорядков перекрыто 356-е шоссе в районе Ткоа
14:38 Отменено возобновление визитов политиков на Храмовую гору
14:26 "Дело субмарин": адвокат Мики Ганора вновь вызван на допрос
13:35 Попытка теракта в Гуш Эционе, террорист убит
13:30 Вступил в должность новый командующий бригады "Гивати"
12:54 Минздрав предупреждает: фальшивое бренди San Francisco XO содержит метанол
В Израиле

Задержан лидер сети, торговавшей украденным у ЦАХАЛа оружием

время публикации: 15:20 | последнее обновление: 15:20 блог версия для печати фото
Задержан лидер сети, торговавшей украденным у ЦАХАЛа оружием

В четверг, 20 июля, в результате тайной операции полиции был задержан глава сети, торговавшей оружием, которое было украдено с военной базы "Сде Тайман" в Западном Негеве.

Подозреваемый, 20-летний житель поселения Кафр-Кара в Хайфском округе, был обнаружен на конспиративной квартире на севере страны.

Хищение с базы "Сде Тайман" было совершено 26 июня. 28 мая военные, обнаружившие пропажу, уведомили полицию, и началось расследование. По подозрению в причастности к краже были задержаны шестеро подозреваемых.

При задержании и во время обысков в транспортных средствах и квартирах подозреваемых были найдены 11 автоматических винтовок М-16, карабин, два пистолета, бронежилеты, лазерные прицелы, наркотические средства и наличные деньги на сумму около 200 тысяч шекелей.

Двоим жителям Беэр-Шевы и троим жителями местного совета Арара ба-Негев были предъявлены обвинения в краже оружия. Согласно обвинительному заключению, они получили за украденное оружие сотни тысяч шекелей от преступных группировок.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 июля 2017 г.
Жителям Негева предъявлены обвинения в хищении оружия с военной базы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июля 2017 г.
Задержаны шестеро подозреваемых в хищении 33 автоматов М-16
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июля 2017 г.
Полиция обнаружила незаконное оружие в доме жителя Цур Бахер
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июля 2017 г.
В первый день работы полицейские участка в Тубе-Зангарии нашли миномет со снарядами
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июня 2017 г.
Предъявлено обвинение военнослужащему, задержанному за хищение оружия
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 июня 2017 г.
Полиция задержала сына депутата Кнессета по подозрению в незаконном хранении оружия







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 20 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017