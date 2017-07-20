Прогноз погоды на 20 июля: солнечно и жарко, небольшое понижение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 20 июля, температура воздуха будет ниже, чем вчера, и соответствует среднесезонной. Малооблачно. Усиление ветра. Волнение на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 28-40. В Беэр-Шеве – 21-33, в Мицпе-Рамоне – 18-32, на побережье Мертвого моря – 29-39, в Ашкелоне – 25-30, в Ариэле – 20-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-39, на Голанских высотах – 20-34.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 100-180 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В пятницу ожидается небольшое повышение температуры. В субботу – без изменений. В воскресенье температура немного повысится.