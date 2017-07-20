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В Израиле

На концерте Radiohead в Тель-Авиве 39 зрителям понадобилась медицинская помощь

время публикации: 02:10 | последнее обновление: 02:14 блог версия для печати фото
Radiohead

Вечером в среду, 19 июля, в парке А-Яркон в Тель-Авиве состоялся концерт знаменитой британской рок-группы Radiohead.

Согласно сообщению пресс-службы скорой помощи "Маген Давид Адом", в ходе концерта 39 зрителям потребовалась медицинская помощь.

В большинстве случаев речь шла об обезвоживании, обмороках и неумеренном употреблении алкоголя. Помощь 38 пострадавшим была оказана на месте, одному понадобилась госпитализация.

Напомним, на концерте группы Guns N' Roses, прошедшем в парке А-Яркон 15 июля, одна из зрительниц при попытке забраться на сцену упала с высоты двух метров и получила травмы. Пострадавшая, которая находилась без сознания, была доставлена в городскую больницу "Ихилов" в состоянии средней степени тяжести.

В общей сложности, во время концерта Guns N' Roses медики "Маген Давид Адом" оказали помощь 65 зрителям. Двое из них были госпитализированы.

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