Президент проигнорировал рекомендацию МИДа относительно разговора с Эрдоганом

По информации сайта "Мако", в среду, 19 июля, в Иерусалиме получили из Анкары сообщение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел бы обсудить с президентом Израиля Реувеном Ривлиным кризисную ситуацию вокруг Храмовой горы.

МИД, во главе которого стоит премьер-министр Биньямин Нетаниягу, рекомендовал Реувену Ривлину отказаться от разговора, поскольку власти Турции в прошлом подстрекали мусульман против Израиля и призывали бороться с тем, что Анкара называла "иудаизацией" Иерусалима.

В израильском МИДе, пишет "Мако", полагают, что нельзя допускать, чтобы Турция вмешивалась в ситуацию. В Иерусалиме полагают, что, кроме Анкары, имеется достаточно посредников, которые могли бы способствовать нормализации ситуации.

Тем не менее, сообщает "Мако", президент Реувен Ривлин сообщил МИДу, что он поговорит с Эрдоганом, даже если разговор будет неприятным и взаимопонимания с турецким лидером достичь не удастся. Ривлин полагает, что после нормализации дипломатических отношений с Анкарой, израильское руководство не может игнорировать обращение турецкого лидера.





