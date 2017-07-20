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В Израиле

Президент проигнорировал рекомендацию МИДа относительно разговора с Эрдоганом

время публикации: 18:43 | последнее обновление: 19:19 блог версия для печати фото
Реувен Ривлин сообщил МИДу, что он поговорит с Эрдоганом

По информации сайта "Мако", в среду, 19 июля, в Иерусалиме получили из Анкары сообщение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел бы обсудить с президентом Израиля Реувеном Ривлиным кризисную ситуацию вокруг Храмовой горы.

МИД, во главе которого стоит премьер-министр Биньямин Нетаниягу, рекомендовал Реувену Ривлину отказаться от разговора, поскольку власти Турции в прошлом подстрекали мусульман против Израиля и призывали бороться с тем, что Анкара называла "иудаизацией" Иерусалима.

В израильском МИДе, пишет "Мако", полагают, что нельзя допускать, чтобы Турция вмешивалась в ситуацию. В Иерусалиме полагают, что, кроме Анкары, имеется достаточно посредников, которые могли бы способствовать нормализации ситуации.

Тем не менее, сообщает "Мако", президент Реувен Ривлин сообщил МИДу, что он поговорит с Эрдоганом, даже если разговор будет неприятным и взаимопонимания с турецким лидером достичь не удастся. Ривлин полагает, что после нормализации дипломатических отношений с Анкарой, израильское руководство не может игнорировать обращение турецкого лидера.



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