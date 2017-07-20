20 июля 2017 г.
последняя новость: 09:16
Задорнову не помогла каббала
В ноги ушло
Выдал себя за умершую сестру
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:00 Эльор Азария демобилизовался из ЦАХАЛа и переведен под домашний арест
08:57 Суд лишил женщину алиментов за ложную жалобу на мужа
08:49 Не только подлодки: Мики Ганор готов дать показания по "делу хранилища аммиака"
07:57 Арабские СМИ: США требуют от Израиля согласиться на компромисс по Храмовой горе
07:15 Депутатам запретили заказывать покупки из AliExpress на адрес Кнессета
05:43 Прогноз погоды на 20 июля: солнечно и жарко, небольшое понижение температуры
02:10 На концерте Radiohead в Тель-Авиве 39 зрителям понадобилась медицинская помощь
01:44 Стрельба в Кафр-Касеме, тяжело ранен 20-летний житель Яффо
22:22 Пожар рядом с линей электропередач привел к отключению света в шести поселках Негева
22:04 СМИ сообщили о прогрессе в расследовании теракта на Храмовой горе
В Израиле

Суд лишил женщину алиментов за ложную жалобу на мужа

время публикации: 08:57 | последнее обновление: 08:57 блог версия для печати фото
Суд лишил женщину алиментов за ложную жалобу на мужа

Раввинатский окружной суд Тель-Авива лишил женщину права на получение компенсации по брачному договору и права на алименты, после того, как она подала ложную жалобу на мужа.

Как сообщает портал Ynet, около года назад муж женщины подал на развод после пяти лет брака. Жена обратилась в суд с требованием попытки примирения, однако вскоре после этого подала в полицию жалобу на насилие со стороны мужа.

Мужчина был задержан и ему было запрещено приближаться к дому в течение 90 дней, однако несколько недель спустя прокуратура закрыла дело в связи с отсутствием улик.

Судьи раввинатского суда при рассмотрении дела пришли к выводу, что запрос женщины на примирение был неискренним, являясь тактическим шагом в процессе развода, а жалоба в полицию была ложной.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июля 2017 г.
БАГАЦ: женщины обязаны платить алименты в случае совместной опеки детей после развода
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 декабря 2016 г.
Шакед готовит законопроект об изменении порядка выплаты алиментов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 декабря 2016 г.
Верховный суд рассмотрит отмену алиментов при равенстве доходов родителей







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 20 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017