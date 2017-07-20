Суд лишил женщину алиментов за ложную жалобу на мужа

Раввинатский окружной суд Тель-Авива лишил женщину права на получение компенсации по брачному договору и права на алименты, после того, как она подала ложную жалобу на мужа.

Как сообщает портал Ynet, около года назад муж женщины подал на развод после пяти лет брака. Жена обратилась в суд с требованием попытки примирения, однако вскоре после этого подала в полицию жалобу на насилие со стороны мужа.

Мужчина был задержан и ему было запрещено приближаться к дому в течение 90 дней, однако несколько недель спустя прокуратура закрыла дело в связи с отсутствием улик.

Судьи раввинатского суда при рассмотрении дела пришли к выводу, что запрос женщины на примирение был неискренним, являясь тактическим шагом в процессе развода, а жалоба в полицию была ложной.